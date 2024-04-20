Audi RS Q6 Sportback e-tron Kamuflajlı Test Sürüşünde Görüntülendi

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Audi'nin elektrikli araç serisindeki en yeni üyesi Audi RS Q6 Sportback e-tron, kamuflajlı test sürüşü sırasında görüntülendi. Audi, SQ6 e-tron modelinin ötesine geçerek daha güçlü ve daha etkileyici bir araç geliştirmeye odaklanmış durumda. İşte yeni görüntüler…

Yeni Audi RS Q6 Sportback e-tron test sırasında görüntülendi

RS Q6 Sportback e-tron, özellikle daha agresif bir dış tasarıma sahip ve performans açısından da üst sınıf bir deneyim vadediyor. Bu yeni modelin, üzerindeki kamuflaj malzemesine rağmen yenilikçi tasarım detayları kendini belli ediyor.

Araç, önceki Q6 e-tron modelinden farklı olarak tasarlanmış yeni bir ön tampona ve daha büyük hava girişlerine sahip. Ayrıca, ön parafanglarının arkasında hava çıkışları bulunan aracın, bu özelliklerle daha agresif bir görünüm kazandığı gözlemleniyor.

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Araç aynı zamanda daha büyük bir fren sistemi ve dikkat çekici kırmızı fren kaliperleri ile donatılmış, bu da onun yüksek performans potansiyelini vurguluyor. RS Q6 Sportback e-tron'un iç mekanı, modern ve yüksek teknoloji ürünleriyle donatılmış.

Audi'nin yeni dijital ortam düzeni, 11.9 inçlik Audi virtual cockpit, 14.5 inçlik MMI infotainment sistemi ve 10.9 inçlik bir ekranı içeren özel bir yolcu ekranı bulunduruyor. Yüksek performanslı bir model olduğu için standart olarak spor koltuklar ve özel iç kaplamalarla geleceği bekleniyor.

Yeni Sportback e-tron, muhtemelen Audi'nin SQ6 e-tron modelinden daha fazla güce sahip olacak. Güç ünitesinin, yeni Porsche Macan Turbo Electric'ten esinlenen bir powertrain ile gelmesi bekleniyor. Bu sayede aracın 470 kW (639 CV) gibi etkileyici bir güce sahip olması mümkün.

Bu etkileyici model hakkında daha fazla bilgi ve resmi detaylar henüz paylaşılmamış olsa da, Audi'nin elektrikli araç teknolojisindeki yeniliklerini ve üstün performansını sergileyeceği kesin. Audi tutkunları ve elektrikli araç meraklıları, RS Q6 Sportback e-tron'un piyasaya sürülmesini sabırsızlıkla bekliyor olacak.

Peki siz yeni modeli nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.