Avrupa Birliği\'nin Dijital Pazarlar Yasası, Küçük Tarayıcıların Popülerliğini Artırıyor

Avrupa Birliği'nin Dijital Pazarlar Yasası (DMA) uygulamaya konulduğundan bu yana, daha küçük web tarayıcı kullanıcı sayısında büyük artışlar gördü. Chrome ve Safari gibi büyük tarayıcılar varsayılan olmaktan çıktı. DMA, büyük teknoloji şirketlerinin anti-rekabetçi uygulamalarına karşı bir önlem olarak yürürlüğe girdi ve küçük tarayıcılar için rekabet şansını artırmayı hedefliyor.
Artık varsayılan tarayıcı değiller! Chrome ve Safari alternatifi kullananların sayısı artıyor
Yasa, kullanıcıların cihazlarını ilk kurduklarında varsayılan uygulamalarını, özellikle web tarayıcılarını seçmelerine olanak tanıyan bir "Seçim Ekranı" sunuyor. Mart ayında yürürlüğe giren DMA'dan bu yana, Aloha Browser ve Brave gibi gizlilik odaklı tarayıcılar başta olmak üzere, bazı az bilinen tarayıcı alternatifi kullananların sayısında yüzde 250'ye varan artışlar gördü.
Google, Apple ve Microsoft gibi pazar payının büyük bir kısmını elinde bulunduran tekelleşmiş şirketler, artık kullanıcılara rakip uygulamalara geçiş yapma seçeneği sunmak zorunda. Bu durum, özellikle Avrupa'da, Safari ve Chrome gibi büyük isimli tarayıcıların karşılaştığı rekabeti artırıyor.
Artık iOS'ta düzgün çalışan tek tarayıcı Safari olmayacak
ABD henüz DMA benzeri politikaları uygulamamış olsa da, AB'deki bu yasal değişikliklerin Amerikan kullanıcıları üzerinde dolaylı etkileri olabilir. Örneğin, AB'nin tek tip şarj portu zorunluluğu Apple'ı iPhone 15 serisinde Lightning portundan USB-C'ye geçmeye itti.
Bu değişiklik, AB müşterileri için planlanmış olmasına rağmen tüm Apple kullanıcılarını, ABD'dekiler de dahil olmak üzere, küresel olarak etkiledi. AB'nin DMA yasası, büyük teknoloji firmalarının tekelini kırmaya yönelik atılmış önemli bir adım ve Chrome ve Safari dışında küçük tarayıcı alternatifleri için daha fazla kullanıcı kazanma umudu yarattı.
Ancak, ABD'de Big Tech'e karşı benzer düzenlemelerin geçirilmesi konusunda henüz geride kalındığı görülüyor. ABD'nin bu konuda atacağı adımlar ve AB'deki değişikliklerin Amerikan pazarına olan dolaylı etkileri yakından izlenmeye devam edecektir.
Peki siz hangi alternatif tarayıcıları neden tercih ediyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Avrupa Birliği'nin Dijital Pazarlar Yasası, Küçük Tarayıcıların Popülerliğini Artırıyor - Son Dakika
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