TikTok'a görülmemiş miktarda para cezası - Son Dakika
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Teknoloji

TikTok'a görülmemiş miktarda para cezası

TikTok\'a görülmemiş miktarda para cezası

Avrupa Birliği, popüler sosyal medya platformu TikTok'a ağır bir ceza kesti. TikTok, Çin adına casusluk yaptığı gerekçesiyle 530 milyon Euro'luk rekor bir cezaya çarptırıldı. Bu ceza, Avrupa Birliği'nin bir sosyal medya platformuna verdiği en yüksek ceza olarak kaydedildi.

02.05.2025 14:11
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Avrupa Birliği, TikTok'un Çinli yetkililerle kullanıcı bilgilerini paylaşması iddiasına karşı harekete geçti. Brüksel yönetimi adına hareket eden İrlanda'nın veri koruma kurumu, Çin merkezli popüler sosyal medya platformu TikTok'a 530 milyon avro (600 milyon dolar) tutarında büyük bir para cezası verdi.

KARARA İTİRAZ EDİLECEK

TikTok, İrlanda'nın veri koruma kurumu tarafından verilen 530 milyon euroluk (600 milyon dolar) para cezasına itiraz etmeyi planladığını açıkladı. ABD'nin de hedefinde olan Çinli sosyal medya devi, soruşturma kapsamında daha önce yalanladığı Avrupa verilerini Çin'de barındırdığını kabul etti. Şirket buna karşılık, Çin makamlarından Avrupa kullanıcılarının verileriyle ilgili hiçbir zaman bir talep almadığını ileri sürdü.

ABD POPÜLER UYGULAMAYI KAPATMIŞTI

ABD'de kullanıcı verilerini Çin hükümetiyle paylaştığı yönündeki endişeler nedeniyle TikTok'un ABD'li bir firmaya satılmaması halinde platformun bu ülkedeki faaliyetlerinin sonlandırılması kararı alınmıştı. Hatta Ocak ayında Washington yönetiminin şirkete yönelik kısıtlamaları yürürlüğe girmiş, ünlü video paylaşım sitesi erişime kapatılmıştı. Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın yemin etmesinin ardından TikTok ABD'de yeniden erişime açıldı. Ancak Donald Trump geçtiğimiz günlerde TikTok'un ABD varlıklarının Çin'den ayrılmasına yönelik düzenlemenin hala masada olduğunu açıklamıştı.

Avrupa Birliği, Sosyal Medya, Sosyal Medya, Teknoloji, Finans, Medya, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji TikTok'a görülmemiş miktarda para cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Veysel Çelik:
    beter olsun kapatın gitsin 27 3 Yanıtla
  • zurnaci samo Oner:
    en az 5 milyar dolar verin 15 2 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    hani sorsaniz ben en basta derim sansur,engelleme su bu olmamali diye ama bu tiktok denen sey cidden sabah kusaklari kadar berbat bi yer. gerci bunu yasaklasan ne olacak belli bi kitle bu kez benzer baska uygulamaya yuklenecek. ismi degisecek ama kitle ayni kalacak. sadece 3 ay 6 ay vs otelenmis olacak. ortalik para avcisi dolmus.. canli yayinlar yok katillar..katila ozel icerik (!) adi altinda teshircilik... ne diyelim bu yuzyilin kara halleri bunlar.. yetisme cagindaki cocuklari olabildigince korumak gerek.. gerisi zaten koco koca insanlarin kendi iradeleri... 6 2 Yanıtla
  • Umut Bingöl:
    ülkelerin kendi ve insanların çıkarları ve ekonomik faaliyetleri yüzünden ve kendi açıkları nedeniyle hiç kimse insanların hür iradesinin ününe geçemez.. 1 1 Yanıtla
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