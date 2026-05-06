Aydın'dan 13 Öğrenci GençTek Zirvesi'ne Katılacak
Aydın'dan 13 Öğrenci GençTek Zirvesi'ne Katılacak

06.05.2026 01:05
Aydın'dan 13 lise öğrencisi, GençTek projesi kapsamında 13-14 Nisan'da Ankara'da düzenlenecek zirvede kenti temsil edecek.

Gençlerin yapay zeka, oyun tasarımı, robotik ve e-spor gibi alanlarda becerilerini geliştirmeyi amaçlayan Genç Bilişim Ekosistemi (GençTek) projesi, akran öğrenme temelli yapısıyla lise öğrencilerini teknolojiyle buluşturuyor. Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) koordinesinde düzenlenen GençTek Zirvesi'ne Aydın'dan da 13 öğrenci katılacak. 13-14 Nisan tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek zirvede farklı liselerden seçilen öğrenciler yer alacak.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü YEĞİTEK Şubesi tarafından belirlenen öğrenciler arasında Aydın Fen Lisesi'nden Yavuz Demir, Alperen Yılmaz, Ela Doğan, M. Kağan Bayrak, Beyza Dursun ve Ecesu Demirtaş, Ortaklar Fen Lisesi'nden Kerem Gül, Efe Aydoğan ve K. Tarık Eşici, Nazilli Fen Lisesi'nden M. Efe Koçoğlu, Söke Yavuz Selim Anadolu Lisesi'nden ise Noyan Bozbey, A. Batuhan Kozoğlu ve Merve Şimşek yer aldı. Danışman öğretmenliğe ise İsmail Emre Yelestepe getirildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

