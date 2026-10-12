Aynur Oktay: Dijital dönüşüm projelerinde risk yönetimi stratejinin parçası haline geliyor - Son Dakika
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Aynur Oktay: Dijital dönüşüm projelerinde risk yönetimi stratejinin parçası haline geliyor

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Aynur Oktay: Dijital dönüşüm projelerinde risk yönetimi stratejinin parçası haline geliyor
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TÜİK verilerine göre, 2026 yılında 10 ve daha fazla çalışanı bulunan girişimlerin yüzde 83'ü bilgi ve iletişim teknolojileri sistemlerinde en az bir güvenlik önlemi uyguluyor. 2025 verileri ise girişimlerin yüzde 9,4'ünün en az bir bilgi ve iletişim teknolojileri güvenliği ihlali yaşadığını gösteriyor. Bu tablo, dijitalleşmeyle birlikte bilgi güvenliği ve risk yönetiminin önemini ortaya koyuyor.

İç kontrol, risk yönetimi, uyum ve kurumsal yönetişim alanlarında 37 yıllık deneyime sahip Aynur Oktay, dijital dönüşüm projelerinde risk yönetiminin artık stratejinin ayrılmaz bir parçası olarak ele alınması gerektiğini belirtiyor.

Oktay, “Dijital dönüşüm yalnızca bir teknoloji projesi değildir. Teknoloji değiştiğinde iş süreçleri, veri akışı, yetki yapıları ve operasyonel sorumluluklar da değişir. Bu nedenle risk ve kontrol mekanizmalarının dönüşümün tasarım aşamasından itibaren ele alınması gerekir” dedi.

Dijitalleşme ile kontrol mekanizmaları birlikte tasarlanıyor

Halen bir eğitim kurumunda İç Denetim Direktörü olarak görev yapan Oktay, iç kontrol ve denetim çerçevelerinin geliştirilmesi ve yönetilmesinin yanı sıra, mevcut kurumunda dijital dönüşüm ve BT yeniden yapılanma projelerine danışmanlık yürütüyor.

Kariyeri boyunca farklı sektörlerde kurumsal risk yönetimi, iç kontrol, uyum ve kurumsal yönetişim sistemlerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde görev alan Oktay, önceki üst düzey yöneticilik görevlerinden birinde bu programları Üçlü Savunma Hatti temelinde yönetti. Aynı dönemde kişisel verilerin korunmasına yönelik KVKK uyum çerçevesinin kurulmasında rol aldı.

“Teknoloji yatırımlarında risk yönetimini yalnızca BT biriminin sorumluluğu olarak görmek yeterli değil. Veri güvenliği, mevzuata uyum, süreç sahipliği ve yetki yapılarının teknoloji projeleriyle birlikte değerlendirilmesi gerekiyor” diyen Oktay, bu yaklaşımın dönüşüm sonrasında ortaya çıkabilecek kontrol boşluklarının azaltılmasına katkı sağladığını ifade etti.

Risk ve kalite yönetimindeki deneyimi 2000'li yıllara uzanıyor

Oktay'ın risk, kalite ve kurumsal süreçlerin değerlendirilmesine ilişkin çalışmaları kariyerinin farklı dönemlerine uzanıyor. 2004 ve 2005 yıllarında TÜSİAD-KalDer Ulusal Kalite Ödülü kapsamında gerçekleştirilen iki ayrı kurumsal değerlendirme sürecinde değerlendirici olarak görev aldı. Bu çalışmalar, kurumların kalite, performans ve yönetim kriterleri üzerinden değerlendirilmesine ilişkin profesyonel deneyiminin erken dönem örnekleri arasında yer aldı.

Oktay aynı dönemde KalDer'in Kalite Çemberleri Paylaşım Konferanslarında kurumsal süreç ve sürekli iyileştirme çalışmalarını profesyonellerle paylaştı. 2011 yılında ise Ankara KalDer tarafından düzenlenen “Process, Strategy, and Risk Management” panelinde konuşmacı olarak yer aldı. Böylece risk yönetimi ile süreç ve strateji yönetiminin ilişkisi, kariyerinin farklı dönemlerinde çalışma alanının bir parçası oldu.

Oktay, “Risk yönetiminin değeri yalnızca ortaya çıkan riskleri kontrol etmekte değil, riskleri stratejik kararların bir parçası haline getirmekte yatıyor. Dijital dönüşümde de teknoloji, süreç, insan ve kontrol yapısının birlikte değerlendirilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

TÜİK'in son verileri de işletmelerin dijital altyapılarındaki gelişmeyle birlikte güvenlik ve kontrol ihtiyacının önemini koruduğunu gösteriyor.

Kübra Çolakbüyük 

Türkiye İstatistik KurumuDijital DönüşümTeknolojiSon Dakika

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