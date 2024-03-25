2024'ün başında yapılan düzenlemeyle B sınıfı ve B sınıfını kapsayan ehliyet sahipleri, 125 cc motor hacmine kadar olan motosikletleri kullanma hakkına sahip olmuştu. Bu sayede B sınıfı ehliyetli sürücülere ulaşımda daha fazla seçenek sunulmuştu. TBMM'nin bu düzenlemeyi genişletmeye hazırlandığı bildirildi.
B sınıfı ehliyete, A2 600 cc motosiklet kullanmanın önü açılıyor
Independent Türkçe haberine göre TBMM üyeleri, B sınıfı ehliyetinin haklarını genişletmek için çalışmalara başladı. B ehliyetlilerin 125 cc'lik motosikletleri kullanmalarının ardından yeni maddeleri de kabul etmeyi planlıyorlar.
Şubat ayında yayınlanan düzenlemeye kadar otomobil kullanmak için alınan B sınıfı ehliyet ile 50cc'ye kadar motosikletler kullanılabiliyordu. Bu nedenle şehir içi ulaşım haricinde motosiklet kullanmak isteyenlerin A2 olarak bilinen 600cc ve altı motosikletleri kullanmaya olanak sağlayan ehliyeti alması gerekiyordu.
Otomobil ehliyeti ile 50cc üstü motosiklet dönemi başladı! Şartları ne? Hangi motosikletler alınır?
Yeni düzenlemeyle B sınıfı ve B sınıfını kapsayan ehliyet sahipleri, motosiklet sürücü kursundan uygulama eğitimi almaları koşuluyla A2 sınıfı motosikletleri de kullanma hakkına sahip olacak. Bu karar, B sınıfının özellikle şehir içi ulaşımlarda 125 cc'nin üzerindeki motosikletlerden yararlanmasını kolaylaştıracak.
TBMM üyeleri, ulaşımda çeşitliliği artırmak ve ekonomik ulaşım imkanı sunmak amacıyla yeni düzenlemeyi yakında hayata geçirebilir. Ancak Şubat ayındaki karardan sonra henüz resmi bir adım gelmediğini hatırlatalım.
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Son Dakika › Teknoloji › B sınıfı ehliyet sahiplerine A2 600 cc motosiklet kullanma hakkı - Son Dakika
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