B sınıfı ehliyet sahiplerine A2 600 cc motosiklet kullanma hakkı

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2024'ün başında yapılan düzenlemeyle B sınıfı ve B sınıfını kapsayan ehliyet sahipleri, 125 cc motor hacmine kadar olan motosikletleri kullanma hakkına sahip olmuştu. Bu sayede B sınıfı ehliyetli sürücülere ulaşımda daha fazla seçenek sunulmuştu. TBMM'nin bu düzenlemeyi genişletmeye hazırlandığı bildirildi.

B sınıfı ehliyete, A2 600 cc motosiklet kullanmanın önü açılıyor

Independent Türkçe haberine göre TBMM üyeleri, B sınıfı ehliyetinin haklarını genişletmek için çalışmalara başladı. B ehliyetlilerin 125 cc'lik motosikletleri kullanmalarının ardından yeni maddeleri de kabul etmeyi planlıyorlar.

Şubat ayında yayınlanan düzenlemeye kadar otomobil kullanmak için alınan B sınıfı ehliyet ile 50cc'ye kadar motosikletler kullanılabiliyordu. Bu nedenle şehir içi ulaşım haricinde motosiklet kullanmak isteyenlerin A2 olarak bilinen 600cc ve altı motosikletleri kullanmaya olanak sağlayan ehliyeti alması gerekiyordu.

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Yeni düzenlemeyle B sınıfı ve B sınıfını kapsayan ehliyet sahipleri, motosiklet sürücü kursundan uygulama eğitimi almaları koşuluyla A2 sınıfı motosikletleri de kullanma hakkına sahip olacak. Bu karar, B sınıfının özellikle şehir içi ulaşımlarda 125 cc'nin üzerindeki motosikletlerden yararlanmasını kolaylaştıracak.

TBMM üyeleri, ulaşımda çeşitliliği artırmak ve ekonomik ulaşım imkanı sunmak amacıyla yeni düzenlemeyi yakında hayata geçirebilir. Ancak Şubat ayındaki karardan sonra henüz resmi bir adım gelmediğini hatırlatalım.

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