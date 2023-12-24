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Bağımsız yayıncı Versus Evil operasyonlarını durdurdu - Son Dakika
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Bağımsız yayıncı Versus Evil operasyonlarını durdurdu

Bağımsız oyun geliştiricisi Versus Evil, 10 yılın ardından tüm operasyonlarını durdurduğunu açıkladı. Şirketin merakla beklenen oyunları Monolith: Requiem of the Ancients ve Broken Roads'ın geleceği belirsizliğini koruyor.

Bağımsız yayıncı Versus Evil operasyonlarını durdurdu
24.12.2023 - 12:27,
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Oyun dünyası 2023 yılında birçok gelişme yaşadı. Büyük şirketlerde, GTA 6 fragmanı dahil olmak üzere önemli adımlar atılmış olsa da, bağımsız stüdyolar zorlanmaya devam ediyor. Buna göre bağımsız yayıncı Versus Evil tüm operasyonlarını durdurduğunu açıkladı.

Versus Evil 10 yılın ardından operasyonları durdurdu

Bağımsız oyun geliştiricilerine büyük yayıncılara alternatif olmak amacıyla 2013 yılında kurulan Versus Evil, tüm çalışanlarını işten çıkardı. 10 yıla yakın süre içerisinde The Banner Saga serisi, Pillars of Eternity, ve Mothergunship gibi sevilen yapımları yayınladı.

Bağımsız yayıncı Versus Evil operasyonlarını durdurdu

Şirketten gelen resmi açıklamada ise kapanışın nihayet doğrulandı. Veda mesajında oyunculara destekleri için teşekkür etti. Versus Evil'in prodüksiyon müdürü Lance James, tüm çalışanların işten çıkarıldığını açıkladı.

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Versus Evil 2021 yılında yayıncı TinyBuild tarafından satın alınmıştı. Satın alımdan sonra, yerine getirilmeyen yükümlülükler nedeniyle TinyBuild ile yasal bir anlaşmazlıkla karşı karşıya kaldı. TinyBuild ise sorunları çözmek için yayıncıya 3,5 milyon dolar ödedi.

Lil' Guardsman ve Monolith: Requiem of the Ancients gibi henüz çıkmamış oyunların geleceği ise şimdilik belirsiz. Birkaç ay önce 2024'te yayınlamayı planladığı yapımları açıklayan şirket, hakları farklı bir yayıncıya devredebilir. Ayrıca geliştirici stüdyoların bağımsız olarak yayınlayabileceğini de hatırlatalım.

Today is a sad day. After 10 wonderful years, Versus Evil is shutting its doors. We've loved bringing you the best indie games we could find & sharing so many happy memories with you all, our amazing community! From the bottom of our hearts, THANK YOU for everything! ¦?

— Versus Evil ??? (@vs_evil) December 22, 2023

Bağımsız stüdyonun merakla beklenen oyunları arasında Monolith: Requiem of the Ancients ve Broken Roads gibi farklı türden yapımlar bulunuyordu. Ancak günümüzün finansal şartları, şirketi ayakta tutmaya yetmedi.

Kaynak: Shiftdelete
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