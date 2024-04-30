Valiliğin 1 Mayıs kısıtlamasına tepki gösteren Özel, AYM kararını gösterdi: Taksim'i yasaklamak anayasayı tanımamaktır - Son Dakika
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Politika

Valiliğin 1 Mayıs kısıtlamasına tepki gösteren Özel, AYM kararını gösterdi: Taksim'i yasaklamak anayasayı tanımamaktır

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CHP'nin 1 Mayıs'ta Taksim'e yürüme kararının ardından İstanbul Valiliği'nin toplu taşımada kısıtlamaya gitmesine tepki gösteren Özgür Özel, Anayasa değişikliği gündemine atıfta bulundu. Anayasa Mahkemesi'nin Taksim ile ilgili kararı olduğunu hatırlatıp elindeki kartı kameralara gösteren Özel "Sen mevcut Anayasa'ya uymuyorsan, yenisini yapsan ne olur. O yüzden yenisi yapılana kadar eskisine uymak herkesin görevidir. Taksim'i yasaklamak Anayasa'yı tanımamaktır" dedi.

30.04.2024 15:32  Güncelleme: 15:36
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İstanbul Valiliği 1 Mayıs için metro, tramvay, metrobüs, deniz ulaşımına kısıtlama getirdi. CHP'nin Taksim'e yürüyüş kararı sonrası gelen açıklama tansiyonun bir hayli yükselmesine neden oldu.

"İKTİDAR GÜVENLİĞİ SAĞLAYAMAYACAĞINI PEŞİNEN İTİRAF EDİYOR"

Bugün partisinin grup toplantısında İstanbul Valiliği'nin toplu taşımadaki kısıtlama kararına tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Taksim'in 1 Mayıs'a kapatılması o iktidarın başarısını değil aslında muktedir olamadığını, iktidarda olduğunu ama o meydana yasak getirerek, aslında lüzumsuz bir tedirginlik içinde olduğunu, güvenliği sağlayamayacağını peşinen itiraf ettiğini ve bunun demokrasilerde özgüvensizliğin iktidarlara hiç iyi gelmeyeceğini, o yüzden bizim sorumluluk almaya hazır olduğumuzu ve sendikalarla birlikte görev yaparak kimsenin burnu kanamadan o meydandaki kutlamalara izin verilmesini talep etmiştik.

Valiliğin 1 Mayıs kısıtlamasına tepki gösteren Özel, AYM kararını gösterdi: Taksim'i yasaklamak anayasayı tanımamaktır

"HER KİŞİNİN 1 MAYIS'TA TAKSİM'DE BULUNMA HAKKI VARDIR"

Sayın Kurtulmuş'la yeni anayasa için görüştük. Anayasalar her doğan için yapılır, Erdoğan için yapılmaz. Kendilerine de söyledim. Anayasalar kapsayıcı, çoğulcu metinlerdir. Kurtulmuş'a da söyledim. Sen mevut anayasaya uymuyorsan, yenisini yapsan ne olur. O yüzden yenisi yapılana kadar eskisine uymak herkesin görevidir. Herkesin görevi anayasaya sadakattir. Anayasa der ki AYM kararları bağlayıcıdır. Herkes için bağlayıcıdır. Elimde AYM'nin Taksim Meydanı kararı var. O kararda "Her kişinin 1 Mayıs'ta Taksim'de bulunma hakkı vardır." yazıyor. AYM Taksim'i yasaklayamazsın diyor. Bu karara daha bugün uymayan birisi var. Kendisiyle görüşeceğiz elbette. Taksim'i yasaklamak anayasayı tanımamaktır. Can Atalay'ı bırakmak anayasa tanımamaktır. İttifak ortağınızın AYM kapatılsın çıkışına mesafe koymamak anayasa tanımamaktır.

Valiliğin 1 Mayıs kısıtlamasına tepki gösteren Özel, AYM kararını gösterdi: Taksim'i yasaklamak anayasayı tanımamaktır

"YARIN TAKSİM'DE İŞÇİLERLE BİRLİKTE OLACAĞIZ"

Ben el sıkışmaya çok önem veririm. Müzakere başka bir şeydir, aynı fikirde olmak başka bir şeydir. Anayasaya yemin etmiş bizlerin, bu görevi herkese hatırlatmak da hepimizin görevidir. Yarın CHP hangi ilde nerede 1 Mayıs kutlaması varsa bir temsilcimiz yer alacak. Adresin Taksim olduğunu düşünsek de her sendikanın her yerde yaptığı etkinlikte olacağız. Yarın Taksim'de işçilerle birlikte olacağız. En önemsediğim uyarı şudur; 1 Mayıs bayramdır, bu ülkenin polisi de emekçidir, askeri de emekçidir. Onlara kanunsuz emir verenler yüzünden uygulamak zorunda oldukları kararlar o kardeşlerimizin kişisel düşüncesi değildir. Emekçiyle polisi karşı karşıya getirmek isteyenler olacaktır. 1 Mayıs'ta gaz, cop ve kelepçe görmek istemediğimizi, polisle çatışma görüntüleri görmek istemediğimizi hatırlatarak herkesi sorumluluğa davet ediyoruz." dedi.

İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs için toplu ulaşıma kısıtlama kararı
Valiliğin 1 Mayıs kısıtlamasına tepki gösteren Özel, AYM kararını gösterdi: Taksim\'i yasaklamak anayasayı tanımamaktır

Anayasa Mahkemesi, İstanbul, 1 Mayıs, Taksim, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Valiliğin 1 Mayıs kısıtlamasına tepki gösteren Özel, AYM kararını gösterdi: Taksim'i yasaklamak anayasayı tanımamaktır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • yavuz d: paralarin pkk ya gittigi belgeleriyle kanitlanmasina ragmen hdp ye hazine yardimi yapilmasini onaylayan anayasanin anayasaligi mi kaldi 2 1 Yanıtla
  • Selim Kayisi: Aslında bir kaç sene açsalar kimse taksim taksim demeyecek de işte mevcut iktidar bundan nemalanıyor. şimdi birileri çıkacak diyecek ki bak işte bunlar taksimde eylem yapmak isteyen ne olduğu belirsiz gruplar... gerisini siz anlayın işte. 0 0 Yanıtla

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