Bakan Kacır, Antalya'daki Uzay Kongresi'nde 5 ülkenin bakanıyla görüştü - Son Dakika
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Bakan Kacır, Antalya'daki Uzay Kongresi'nde 5 ülkenin bakanıyla görüştü

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Bakan Kacır, Antalya\'daki Uzay Kongresi\'nde 5 ülkenin bakanıyla görüştü
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Antalya'daki 77. Uluslararası Uzay Kongresi kapsamında 5 ülkenin bakanıyla bir araya geldi. Görüşmelerde girişimcilik, sanayi, teknoloji ve inovasyon alanlarında ülkeler arası iş birliği imkanlarının değerlendirildiği belirtildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası Uzay Kongresi kapsamında bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Kacır, 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026) dolayısıyla Antalya'da; İspanya Sanayi ve Turizm Bakanı Jordi Hereu, Lüksemburg Ekonomi, KOBİ'ler, Enerji ve Turizm Bakanı Lex Delles, BAE Spor Bakanı Ahmad Belhoul Al Falasi, Özbekistan Dijital Teknolojiler Bakanı Sherzod Shermatov ile Zimbabve Çevre, İklim ve Yaban Hayatı Bakanı Evelyn Ndlovu ile bir araya geldi. Kacır, görüşmelerde; girişimcilik, sanayi, teknoloji ve inovasyon alanlarında ülkeler arasındaki iş birliği imkanlarının değerlendirildiğini belirterek, "Müşterek hedeflerimiz doğrultusunda yeni ortaklıkların ve somut projelerin önünü birlikte açacağız. IAC 2026'nın oluşturduğu güçlü uluslararası atmosferin, ülkelerimiz arasındaki iş birliğine yeni bir ivme kazandıracağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Mehmet Fatih KacırDış PolitikaTeknolojiPolitikaAntalyaUzaySon Dakika

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