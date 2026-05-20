Depremle mücadelede Gönen'de sismik ölçüm tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Depremle mücadelede Gönen'de sismik ölçüm tamamlandı

Depremle mücadelede Gönen\'de sismik ölçüm tamamlandı
20.05.2026 18:21  Güncelleme: 18:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, deprem ve doğal afetlere karşı dirençli kent hedefiyle TÜBİTAK MAM iş birliğinde yürüttüğü BALDEP projesi kapsamında Gönen ilçesinin yeraltı yapısını ileri jeofizik yöntemlerle inceledi. Elde edilen veriler, kentsel dönüşüm ve afet yönetimi politikalarına temel oluşturacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kenti deprem ve doğal afetlere karşı dirençli hale getirmek amacıyla başlattığı bilimsel odaklı çalışmalarına devam ediyor. "Güvenli Kent Balıkesir" hedefi doğrultusunda, Gönen ilçesinin yeraltı yapısı ileri teknoloji jeofizik yöntemlerle mercek altına alındı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen Balıkesir İlinde Deprem Tehlikesinin Değerlendirilmesi ve Sıvılaşma Potansiyeli Taşıyan Bölgelerin Araştırılması Projesi (BALDEP) meyvelerini vermeye başladı. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Yer Bilimleri Araştırma Grubu uzmanları tarafından Gönen Havzası'nda gerçekleştirilen mikro bölgeleme ve ileri jeofizik ölçümlerle, ilçenin yeraltı haritası adeta röntgen gibi çekildi.

Yürütülen sismik ölçüm çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kenti afetlere karşı dirençli hale getirmekte kararlı olduklarını vurguladı. Başkan Akın, "Balıkesir'imizi afetlere karşı dirençli bir kent haline getirmek için çalışmalarımızı bilimsel yöntemler ışığında sürdürüyoruz. TÜBİTAK MAM ile yürüttüğümüz BALDEP projesi sayesinde ilimizin deprem tehlikesini daha doğru analiz ediyor, riskli alanları bilimsel verilerle tespit ediyoruz. Gönen'de tamamlanan çalışmalar, güvenli kent hedefimiz açısından son derece kıymetlidir. Balıkesir'in geleceğini bilimle, akılla ve planlı dönüşüm anlayışıyla inşa etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Gönen ilçesinde gerçekleştirilen yoğun saha mesaisinde, olası bir depremin etkilerini en aza indirmek amacıyla son teknoloji jeofizik yöntemler kullanıldı. Uzman ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; derin yeraltı hız yapısının belirlenmesi için mikrotremör dizilim ölçümleri, zemin sınıflandırması için MASW ölçümleri, zemin büyütmesi ile temel titreşim periyotlarının belirlenmesine yönelik ise HVSR ölçümleri yapıldı.

Elde edilen bu kritik veriler; Balıkesir genelindeki kentsel zemin sınıfı haritalarının güncellenmesi, deprem tehlike modellemelerinin yapılması ve özellikle sıvılaşma riski taşıyan alanların bilimsel olarak belirlenmesinde anahtar rol oynayacak.

Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, üretilen teknik veriler yalnızca akademik bir çalışma olarak kalmayacak; kentin afet yönetimi, kentsel dönüşüm, mekansal planlama ve risk azaltma politikalarına doğrudan altlık oluşturacak. Gönen'de başarıyla neticelendirilen saha çalışmalarının ardından, BALDEP projesinin sismik ölçüm, zemin modelleme ve sıvılaşma analizi faaliyetleri planlı bir takvim dahilinde Balıkesir'in diğer ilçelerinde de sürdürülecek. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Doğal Afetler, Teknoloji, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Depremle mücadelede Gönen'de sismik ölçüm tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Amasra’da Kurban Bayramı tatilinde 500 bin turist bekleniyor: Doluluk yüzde 80’e ulaştı Amasra'da Kurban Bayramı tatilinde 500 bin turist bekleniyor: Doluluk yüzde 80'e ulaştı
Milli takım için marş yazacak mı Tarkan net konuştu Milli takım için marş yazacak mı? Tarkan net konuştu
Türk gençlerinden uluslararası bilim olimpiyatlarında büyük başarı Türk gençlerinden uluslararası bilim olimpiyatlarında büyük başarı
Gençlerbirliği’nin yıldız kalecisi Velho, Dünya Kupası’na gidiyor Gençlerbirliği'nin yıldız kalecisi Velho, Dünya Kupası'na gidiyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'de
Julian Schuster, İstanbul’da tarih yazabilir Julian Schuster, İstanbul'da tarih yazabilir
Tarihi final Tüpraş Stadyumu’nda bir ilk yaşanacak Tarihi final! Tüpraş Stadyumu'nda bir ilk yaşanacak

17:30
Tokat’ta taşkın nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı
Tokat'ta taşkın nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı
17:28
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza
17:20
11 yaşındaki çocuğun öldüresiye darp edildiği anlar güvenlik kamerasında
11 yaşındaki çocuğun öldüresiye darp edildiği anlar güvenlik kamerasında
17:06
Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak
Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak
16:46
CHP’de neler oluyor İşte Kılıçdaroğlu’nun videosuna kayıtsız kalamayan vekiller
CHP'de neler oluyor? İşte Kılıçdaroğlu'nun videosuna kayıtsız kalamayan vekiller
16:01
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
15:53
MİT’in yayımladığı 1942 tarihli belgede Hitler propagandası detayı
MİT'in yayımladığı 1942 tarihli belgede Hitler propagandası detayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 18:46:06. #7.13#
SON DAKİKA: Depremle mücadelede Gönen'de sismik ölçüm tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.