Depremle mücadelede Gönen\'de sismik ölçüm tamamlandı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kenti deprem ve doğal afetlere karşı dirençli hale getirmek amacıyla başlattığı bilimsel odaklı çalışmalarına devam ediyor. "Güvenli Kent Balıkesir" hedefi doğrultusunda, Gönen ilçesinin yeraltı yapısı ileri teknoloji jeofizik yöntemlerle mercek altına alındı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen Balıkesir İlinde Deprem Tehlikesinin Değerlendirilmesi ve Sıvılaşma Potansiyeli Taşıyan Bölgelerin Araştırılması Projesi (BALDEP) meyvelerini vermeye başladı. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Yer Bilimleri Araştırma Grubu uzmanları tarafından Gönen Havzası'nda gerçekleştirilen mikro bölgeleme ve ileri jeofizik ölçümlerle, ilçenin yeraltı haritası adeta röntgen gibi çekildi.

Yürütülen sismik ölçüm çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kenti afetlere karşı dirençli hale getirmekte kararlı olduklarını vurguladı. Başkan Akın, "Balıkesir'imizi afetlere karşı dirençli bir kent haline getirmek için çalışmalarımızı bilimsel yöntemler ışığında sürdürüyoruz. TÜBİTAK MAM ile yürüttüğümüz BALDEP projesi sayesinde ilimizin deprem tehlikesini daha doğru analiz ediyor, riskli alanları bilimsel verilerle tespit ediyoruz. Gönen'de tamamlanan çalışmalar, güvenli kent hedefimiz açısından son derece kıymetlidir. Balıkesir'in geleceğini bilimle, akılla ve planlı dönüşüm anlayışıyla inşa etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Gönen ilçesinde gerçekleştirilen yoğun saha mesaisinde, olası bir depremin etkilerini en aza indirmek amacıyla son teknoloji jeofizik yöntemler kullanıldı. Uzman ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; derin yeraltı hız yapısının belirlenmesi için mikrotremör dizilim ölçümleri, zemin sınıflandırması için MASW ölçümleri, zemin büyütmesi ile temel titreşim periyotlarının belirlenmesine yönelik ise HVSR ölçümleri yapıldı.

Elde edilen bu kritik veriler; Balıkesir genelindeki kentsel zemin sınıfı haritalarının güncellenmesi, deprem tehlike modellemelerinin yapılması ve özellikle sıvılaşma riski taşıyan alanların bilimsel olarak belirlenmesinde anahtar rol oynayacak.

Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, üretilen teknik veriler yalnızca akademik bir çalışma olarak kalmayacak; kentin afet yönetimi, kentsel dönüşüm, mekansal planlama ve risk azaltma politikalarına doğrudan altlık oluşturacak. Gönen'de başarıyla neticelendirilen saha çalışmalarının ardından, BALDEP projesinin sismik ölçüm, zemin modelleme ve sıvılaşma analizi faaliyetleri planlı bir takvim dahilinde Balıkesir'in diğer ilçelerinde de sürdürülecek. - BALIKESİR