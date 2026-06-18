Balıkesir'de Dijital Dönüşüm Programı - Son Dakika
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Balıkesir'de Dijital Dönüşüm Programı

Balıkesir\'de Dijital Dönüşüm Programı
18.06.2026 16:40
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EDIHA West Marmara Projesi ile dijital dönüşüm eğitimleri ve paneller Balıkesir'de düzenlendi.

Balıkesir Teknokent öncülüğünde, Avrupa Birliği destekli EDIH West Marmara Avrupa Dijital İnovasyon Merkezi Projesi kapsamında düzenlenen "Dijital Dönüşüm Rotası" programı, Balıkesir Ticaret Odası ev sahipliğinde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Balıkesir Teknokent ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nın konsorsiyum ortağı olduğu EDIH West Marmara Projesi kapsamında hayata geçirilen program; Balıkesir Ticaret Odası ev sahipliğinde, Balıkesir Sanayi Odası, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi ve KOSGEB'in katkı ve iş birliğiyle gerçekleştirildi. Bölgedeki KOBİ'lerin dijital dönüşüm kapasitelerini artırmayı hedefleyen program, kamu, üniversite ve iş dünyasını ortak bir vizyonda buluşturdu.

Programın ilk günü, dijital dönüşüm alanında Türkiye'nin önde gelen akademisyenlerinden Akredite Dijital Dönüşüm Danışmanı Prof. Dr. Deniz Zeren tarafından verilen eğitimlerle başladı. Açılışta Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Onur Adıyaman ve Balıkesir Teknokent Genel Müdürü Burcu Aydemir katılımcılara hitap ederek dijital dönüşümün işletmeler açısından stratejik önemine dikkat çekti.

Eğitimlerin ardından gerçekleştirilen uygulamalı atölye çalışmalarında katılımcılar, kendi işletmelerinin mevcut dijital olgunluk seviyelerini değerlendirme fırsatı buldu. Uzmanlar eşliğinde yürütülen çalışmalarda işletmelerin ihtiyaçları analiz edilerek dijital dönüşüm yol haritaları oluşturuldu. Gün sonunda katılımcılar hazırladıkları yol haritalarını sunarak deneyimlerini paylaştı.

Dijital Dönüşüm Rotası Programı'nın ikinci günü, kamu, üniversite ve özel sektör temsilcilerini bir araya getiren panel oturumlarıyla devam etti. Programa; Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, programına Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Balıkesir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kula, Balıkesir Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Şafak, Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Onur Adıyaman, KOSGEB Balıkesir İl Müdürü Dr. Deniz Timurçin ve Balıkesir Teknokent Genel Müdürü Burcu Aydemir katılarak dijital dönüşümün bölgesel kalkınmadaki rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Üniversiteler dönüşümün bilgi merkezleridir"

Panelin açılışında konuşan Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, üniversitelerin bilgi üretiminin yanı sıra teknoloji geliştirme ve yenilikçilik ekosisteminin önemli aktörleri olduğunu belirtti. Üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesinin bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacağını ifade eden Oğurlu, dijital dönüşüm süreçlerinde üniversitelerin öncü rol üstlenmeye devam edeceğini belirtti.

"Dijital dönüşüm rekabet gücünün anahtarı"

Balıkesir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kula konuşmasında, Balıkesir'in üretim, sanayi, tarım ve ihracat alanındaki güçlü potansiyeline dikkat çekerek işletmelerin değişen rekabet şartlarına uyum sağlayabilmeleri için dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırmaları gerektiğini ifade etti. Dijitalleşmenin artık bir tercih değil, sürdürülebilir büyümenin temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı.

"Dijital dönüşüm kalkınmanın temel unsurlarından biri"

Balıkesir Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Şafak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen dijital dönüşüm politikalarının işletmelerin verimlilik ve rekabet gücünü artırmaya yönelik olduğunu ifade etti. Özellikle KOBİ'lerin dijital teknolojilere erişiminin artırılmasının bölgesel kalkınma açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Onur Adıyaman, Ajansın bölgedeki işletmelerin dijital dönüşüm kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüğünü belirterek, EDIH West Marmara Projesi ile KOBİ'lerin dijitalleşme süreçlerine katkı sunmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

"KOBİ'lerin dönüşüm yolculuğunda yanlarındayız"

Balıkesir Teknokent Genel Müdürü Burcu Aydemir ise dijital dönüşümün teknoloji yatırımlarının yanı sıra kurumların iş yapış biçimlerinden insan kaynağına kadar bütüncül bir dönüşüm sürecini ifade ettiğini belirtti. EDIH West Marmara Projesi kapsamında işletmelere eğitim, danışmanlık ve rehberlik hizmetleri sunduklarını aktaran Aydemir, KOBİ'lerin dijital dönüşüm yolculuğunda destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Akredite Dijital Dönüşüm Danışmanı Prof. Dr. Deniz Zeren moderatörlüğünde gerçekleşen panel oturumlarında farklı sektörlerden uzmanlar ve iş dünyası temsilcileri dijital dönüşüm süreçlerinde edindikleri deneyimleri paylaşırken, KOSGEB Balıkesir İl Müdürü Dr. Deniz Timurçin, KOBİ'lerin dijital dönüşüm süreçlerinde yararlanabilecekleri destek ve teşvik mekanizmaları hakkında bilgi verdi.

Balıkesir'de dijital dönüşüm süreçelerini başarıyla tamamlayan işletmelerin karşılaştığı fırsatlar ve zorluklar kapsamlı şekilde ele alındı. Dijital dönüşüm süreçlerini yürüten panelistler, deneyimlerini ve fırsatları katılımcılarla paylaştı. Yapay zeka uygulamaları, veri odaklı yönetim, üretimde dijitalleşmeve geleceğin iş modelleri katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. İki gün boyunca devam eden program, değerlendirme oturumu ve katılımcılara sertifikalarının takdim edilmesiyle sona erdi.

Balıkesir'de dijital dönüşüm kültürünün yaygınlaştırılmasına katkı sağlayan program, işletmelerin teknolojik yetkinliklerini geliştirmelerine ve dijital dönüşüm yolculuklarında somut adımlar atmalarına önemli katkı sundu.

EDIH West Marmara Projesi kapsamında yürütülen çalışmalarla bölgedeki işletmelerin dijital dönüşüm süreçlerine rehberlik edilmesi, teknolojiye erişimlerinin kolaylaştırılması ve ulusal ve uluslararası rekabet güçlerinin artırılması hedefleniyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir, Teknoloji, Marmara, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Balıkesir'de Dijital Dönüşüm Programı - Son Dakika

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