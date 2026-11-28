Balıkesir Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi tarafından "Sürdürülebilir Gelecek İçin İkiz Dönüşüm" temasıyla düzenlenen Uluslararası III. İnovatif Fikirler Proje Pazarı, Balıkesir Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Üniversite, sanayi ve girişimcilik ekosistemini bir araya getiren organizasyon, ulusal ve uluslararası katılımı, farklı disiplinlerden geliştirilen yenilikçi projeleri ve güçlü paydaş desteğiyle dikkat çekti.

Gerçekleştirilen programa, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt ve Prof. Dr. Murat Doğdubay, BAÜN Rektör Yardımcısı ve BAÜN TTO Başkanı Prof. Dr. Fatih Satıl ile BAÜN TTO Koordinatörü Doç. Dr. Fatmagül Tolun, Senato üyeleri, BEKKİLER Metal A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Bekki, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Akın Ünal, Balıkesir İş Kadınları Derneği (BAİKAD) Başkanı Oya Hansu Çolak, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Öğrencileri, akademisyenleri ve girişimcileri bir araya getiren etkinlikte, sürdürülebilirlik ve ikiz dönüşüm odaklı yenilikçi projeler katılımcıların beğenisine sunulurken, programın konuşmaları Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Rektör Yardımcısı ve BAÜN TTO Başkanı Prof. Dr. Fatih Satıl ile TTO Koordinatörü Doç. Dr. Fatmagül Tolun tarafından gerçekleştirildi

Üniversite-sanayi iş birliğini geliştirmek, yenilikçi fikirleri desteklemek ve araştırma çıktılarının katma değere dönüştürülmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen proje pazarında; Sağlık Teknolojileri, Yeşil Teknolojiler ve Döngüsel Ekonomi, Dijitalleşme ve Akıllı Sistemler, İleri Malzeme ve Üretim Teknolojileri ile Gıda, Tarım ve Su Güvenliği olmak üzere beş tematik alanda projeler değerlendirildi.

29 üniversiteden 102 proje başvurusu

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen proje pazarına, ulusal ve uluslararası düzeyde 29 farklı üniversiteden toplam 102 proje başvurusu yapıldı. Ön değerlendirme sonucunda 69 proje kabul edilirken, etkinlik kapsamında 60 proje sergilenerek katılımcılara sunuldu.

Program kapsamında proje sahipleri poster ve proje sunumlarını gerçekleştirirken, jüri değerlendirmeleri sonucunda dereceye giren projeler belirlendi. Gün boyu süren proje pazarı, akademisyen ve girişimci kategorilerinde beş tematik alanın her birinde ilk üç sırada yer alan projelere plaket takdim edilen ödül töreniyle sona erdi.

Proje pazarının uluslararası boyutunu yansıtan kategoride, yurt dışından katılım sağlayan proje sahiplerinin çalışmaları da mansiyon ödülüne layık görüldü. Uluslararası kategoride elde edilen bu başarılar, farklı ülkelerden araştırmacılar arasında iş birliğinin geliştirilmesine ve yenilikçi fikirlerin uluslararası platformlarda görünürlük kazanmasına katkı sundu.

BAÜN TTO III. Uluslararası İnovatif Fikirler Proje Pazarı, üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi ve bölgesel inovasyon ekosisteminin geliştirilmesi amacıyla 14 paydaş kurum ve 7 sponsor kuruluşun katkılarıyla gerçekleştirildi.

Organizasyonun paydaşları arasında; University of Exact and Social Sciences (AIFU), Balıkesir Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi, Balıkesir Sanayi Odası, Balıkesir Ticaret Odası, Balıkesir Ticaret Borsası, Balıkesir İş Kadınları Derneği, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Balıkesir Şubesi, Balıkesir Genç İş İnsanları Derneği, Balıkesir Yerel Sanayici ve İş İnsanları Derneği, Balıkesir Sanayici ve İş İnsanları Derneği, Balıkesir Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş., Hansu Akademi, MRS Havacılık Uzay Sanayi ve Simülasyon Makine A.Ş. yer aldı. Akademisyen ve girişimci kategorilerinde, her tematik alanda ilk üç sırada yer alan projeler plaketle ödüllendirildi.