Balıkesir\'de Uluslararası Göstergebilim Semineri

Balıkesir'de Uluslararası Charles Peirce Göstergebilim semineri düzenlenecek. Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsü Atatürk Kültür Merkezi'nde 27 Temmuz-31 Temmuz 2027 tarihleri arasında bir hafta süreyle uluslararası Charles Peirce Göstergebilim semineri düzenlenecek.

Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Özsarı'nın moderatörlüğünde düzenlenecek olan semineler serisi Bulgaristan Bilim Akademisi Edebiyat Enstitüsü'nün en kıdemli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ivan Mladenov tarafından verilecek. Prof. Ivan Mladenov, Bulgaristan Bilimler Akademisi, ABD University Of Indiana Bloomington, Fillandiya Helsinki Üniversitesi, Almanya Berlin Humbolt Universitesi yine Almanya dan Darmstath Teknoloji Üniversitesi gibi dünyanın en prestijli üniversitelerinde edebiyat tarihi, edebiyat felsefe ilişkisi, göstergebilim, epistemoloji, Charles Peirce semiyotiği gibi farklı alanlarda dersler vermiş bir araştırmacı. Aynı zamanda Bulgar Edebiyatı Tarihi adlı kapsamlı bir kitabın da yazarı olan Mladenov'un en en tanınmış eseri, Charles Peirce'ün Düşünceleri Çerçevesinde Metaforların başlıklı kitabıdır. Bulgarca'nın yanı sıra İngilizce ve Japonca dillerinde yayımlanan söz konusu kitap, düşünce üretme metodolojileri konusunda günümüzün baş eserlerinden birisi kabul ediliyor.

Pragmatizmin ve göstergebilimin kurucusu Charles Sanders Pierce ünlü dedektif romancısı Agathe Christine ile İstanbul'da kahve içerken fotoğraflarının bulunduğunu belirten Prof. Dr. Özsarı açıklamasının devamında; "Ivan Mladenov, aynı zamanda pragmatist felsefenin kurucusu olan ve modern Göstergebilimin Ferdinand Saussure ile birlikte iki kurucusundan birisi olan Charles Peirce'ün felsefi ve semiyotik düşünceleri üzerinde araştırmalarıyla tanınmaktadır. Mladenov bir hafta sürecek bu seminerlerde Charles Peirce'ün geliştirdiği temel kavramları ve terimleri, edebiyat kuramları, iletişim teorileri, felsefe, mantık ve epistemoloji olarak değerlendirecektir. Böylece yapay zeka çağında modern düşünüş biçimlerinin gelişim seyrinin en önemli ayaklarından birisi olan pragmatist göstergebilim Balıkesir Üniversitesinde uluslararası düzeyde tartışmaya açılacaktır."

Charles Peirce İntanbul'da da yaşadığını belirten seminerin moderatörü Prof. Dr. Mustafa Özsarı, yaptığı açıklamada ünlü filozof Charles Sanders Peirce'ün 1871'de Türkiye'ye geldiğini, Türk kültürü, İslam mistisizmi, Osmanlı Devleti'nin sosyal ve kültürel yapısına dair önemli gözlemlerde bulunduğunu, 1870'li yılların Osmanlı entellektüel hayatıyla yakından ilgilendiğini belirtti. Özsarı, Peirce'ün göstergebilim ve pragmatism ile ilgili düşüncelerinin gelişiminde Türk kültürünün önemli bir zemin olduğunu vurguladı. Peirce'ün 80 bin sayfalık el yazma metinleri içinde Türkiye'den yazdığı beş mektubu bulunduğunu söyleyen Mustafa Özsarı, bu mektupların da pek yakında Türkçe olarak yayımlanacağını açıkladı.

Herkesin takibine açık olan seminerler aynı zamanda Balıkesir Üniversitesinin resmi youtube hesabından canlı olarak yayımlanacak. - BALIKESİR