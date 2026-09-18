Balıkesir'de uluslararası havacılık kongresi başladı, 21 ülkeden 191 yazar katıldı - Son Dakika
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Balıkesir'de uluslararası havacılık kongresi başladı, 21 ülkeden 191 yazar katıldı

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Balıkesir\'de uluslararası havacılık kongresi başladı, 21 ülkeden 191 yazar katıldı
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Balıkesir Üniversitesi Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu'nca düzenlenen I. Uluslararası Havacılık Çalışmaları Kongresi, 5 kıtadan 21 ülkeden 191 katılımcı yazarın 138 bildirisiyle başladı. 17-19 Eylül'de sürecek kongrede havacılıkta yapay zekâ ve stratejik dönüşüm, akademi ve sektör temsilcilerinin katıldığı panellerle ele alınıyor.

Balıkesir Üniversitesi Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu tarafından "Havacılıkta Yapay Zeka ve Stratejik Dönüşüm" ana temasıyla düzenlenen I. Uluslararası Havacılık Çalışmaları Kongresi başladı.

BAÜN Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Malazgirt Salonu'nda havacılık sektörünün geleceğinin bilimsel temeller ışığında ele alındığı kongrede, 5 farklı kıtadan 21 ülkeden 191 katılımcı yazar tarafından hazırlanan 138 bildiri bilim dünyası ve sektör temsilcileriyle buluşturuluyor. Kongrede Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Sarıoğlan bir konuşma yaparak, kongre hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Sivil Havacılık Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek'in de video bağlantısı ile katılımcılara hitap ettiği programda Kongre Onursal Başkanı ve Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu da bir konuşma gerçekleştirdi. Rektör Oğurlu, havacılık sektöründe yaşanan teknolojik gelişmeler ve yapay zeka uygulamalarının sektörde oluşturduğu dönüşüme dikkat çekerek, bu dönüşümün bilimsel çalışmalar ve akademik iş birlikleriyle ele alınmasının önemini vurguladı. Rektör Oğurlu, kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen akademik ve idari personele, bilim insanlarına ve sektör temsilcilerine de teşekkür etti.

Havacılık sektörü ve akademi aynı panelde buluştu

Kongrenin açılış programı "Havacılıkta Yapay Zeka ve Stratejik Dönüşüm" başlıklı panel ile devam etti. Havacılık sektöründe yapay zekanın kullanım alanları, sektörel dönüşüm ve geleceğe yönelik stratejik yaklaşımların ele alındığı ve moderatörlüğünü Beykoz Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Erhan Bütün üstlendiği panelde Emekli Büyükelçi, Ankara Politikalar Merkezi Bursa, Balıkesir ve Güney Marmara Temsilcisi Ali Rıza Çolak, TAV Ege Terminal Genel Müdür Yardımcısı Dr. Erdost Erden, DHMİ Hava Seyrüsefer Dairesi Başkanı Mahmut Tolga Dağdeviren ve THY Operasyon ve Uyumluluk Başkan Yardımcısı Turgut Kendirci konuşmacı olarak yer aldı. Panelde akademik yaklaşım ile sektör deneyiminin bir araya getirilmesiyle havacılıkta yapay zeka uygulamalarının ve stratejik dönüşümün farklı boyutları üzerinde değerlendirmeler gerçekleştirildi. Panel, konuşmaların ardından panelistlere plaket takdimi ile sona erdi.

17-19 Eylül tarihleri arasındaki I. Uluslararası Havacılık Çalışmaları Kongresi'nde yapay zeka ve stratejik dönüşümün havacılığın geleceğine ilişkin farklı bilimsel ve sektörel perspektiflerle değerlendirildiği bildiri sunumları gerçekleştirilecek.

Açılış törenine Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Prof. Dr. Murat Doğdubay ve Prof. Dr. Fatih Satıl, senato üyeleri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: İHA
BalıkesirTeknolojiEdremitEylülSon Dakika

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