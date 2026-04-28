Başkan Büyükakın ve Kocaelisporlu futbolcular "robot futbolu" oynadı

28.04.2026 14:58  Güncelleme: 15:08
Kocaeli'de 739 takım ve 2 bin 330 yarışmacının katılımıyla bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 2 milyon lira ödüllü KODELİG'26 Ulusal Robot Yarışması başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona, ilkokuldan üniversite seviyesine kadar 11 farklı kategoride 739 takım ve 2 bin 330 yarışmacı katılıyor.

Açılış programında gençlerin projelerini inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, burada yaptığı konuşmada, gençlerin Türkiye'nin geleceğini inşa edeceğini belirtti. Büyükakın, "Ürettiğiniz teknolojiler yarının dünyasını güzelleştirecek. Buna yürekten inanıyorum. Sizlerle gerçekten gurur duyuyorum. Sizler Türkiye'nin geleceğisiniz. Yaptığınız buluşlarla, yazdığınız yeni programlarla, geliştirdiğiniz yeni donanımlarla gelişen Türkiye'ye yön vereceksiniz" dedi.

"Ülkemizde X,Y,Z kuşağı değil TEKNOFEST kuşağı yetişiyor"

Üretilen teknolojilerin yarının dünyasını güzelleştireceğine inandığını vurgulayan Büyükakın, "Ülkemizde X,Y,Z kuşağı değil TEKNOFEST kuşağı yetişiyor. Dünya teknolojiyi en hızlı üretenlerin dünyası oluyor. Teknoloji yarışını insan kaynakları en iyi yetişmiş olanlar kazanacak. Bütün yatırımlarımızı bunun için yapıyoruz. Önümüzdeki yıllarda Kocaeli'yi çok daha iyi yerlerde göreceğiz. Yarışma için şehrimize gelen tüm misafir öğrencilerimize ve tüm gençlerimize yarışmada başarılar diliyorum. Bu yarışmanın kazananı Türkiye ve Kocaeli olacak. Bu yarışmada gelecek kazanacak, insanlık kazanacak, umut kazanacak, adalet kazanacak, barış ve kardeşlik kazanacak. Dünyaya yepyeni bir ufuk açacaksınız" diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın da öğrencilere sunulan imkanlardan dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, "Gördüğünüz gibi gençlerimiz her şeyin en iyisini yapabileceklerini ispatlamış durumdalar. İmkanlarımız elverdiğince teknolojinin merkezi olan ülkelerde hangi şartlar varsa o şartları devlet olarak sağlamaya devam ediyoruz. Bu yolda yılmadan çalışarak hep beraber başaracağız" ifadesini kullandı.

Başkan Büyükakın ve futbolculardan "robot futbolu" maçı

Konuşmaların ardından Başkan Büyükakın'ın kaptanlığını yaptığı öğrenciler ile Kocaelisporlu futbolcular Serhat Öztaşdelen ve Joseph Nonge arasında "robot futbolu" gösteri maçı yapıldı. Büyükakın'ın iki gol attığı karşılaşma, salondakiler tarafından ilgiyle izlendi.

Toplam 2 milyon lira ödülün dağıtılacağı ve 3 gün sürecek organizasyon, 30 Nisan Perşembe günü düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

3 aylık bebeğini katleden annenin kocasını arayıp söyledikleri şok etti 3 aylık bebeğini katleden annenin kocasını arayıp söyledikleri şok etti
Seda Sayan, Selena Gomez’in kocasını diline doladı Seda Sayan, Selena Gomez'in kocasını diline doladı
6 aylık hamile eşini öldüren sanığa verilen indirimli cezayı Yargıtay yine bozdu 6 aylık hamile eşini öldüren sanığa verilen indirimli cezayı Yargıtay yine bozdu
Güney Sudan’da yolcu uçağı düştü: 14 ölü Güney Sudan'da yolcu uçağı düştü: 14 ölü
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye göndermeler devam ediyor Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye göndermeler devam ediyor
Pakistan, Afganistan’ı topçu atışlarıyla vurmaya başladı Pakistan, Afganistan'ı topçu atışlarıyla vurmaya başladı

14:49
Fenerbahçe’den kovulan Tedesco’dan ilk sözler
Fenerbahçe'den kovulan Tedesco'dan ilk sözler
14:28
ABD’den büyük hazırlık Son 72 saatte hava hareketliliği dikkatlerden kaçmadı
ABD'den büyük hazırlık! Son 72 saatte hava hareketliliği dikkatlerden kaçmadı
14:23
22 bin lira zam umudu doğdu 14,4 milyon kişi için emsal olabilir
22 bin lira zam umudu doğdu! 14,4 milyon kişi için emsal olabilir
14:10
En düşük emekli maaşı yeniden şekilleniyor: İşte konuşulan yeni rakam
En düşük emekli maaşı yeniden şekilleniyor: İşte konuşulan yeni rakam
13:45
Fenerbahçe’de seçim yarışı kızışıyor Saran’ın koltuğuna tam üç isim talip
Fenerbahçe'de seçim yarışı kızışıyor! Saran'ın koltuğuna tam üç isim talip
13:05
Fenerbahçe seçime gidiyor Başkan Sadettin Saran aday olmayacak
Fenerbahçe seçime gidiyor! Başkan Sadettin Saran aday olmayacak
