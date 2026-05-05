Başkan Kul: "Gençlerimizin bilimsel merakı, güçlü Türkiye\'nin teminatıdır"

Samsun Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, bir ortaokulda düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın açılışına katıldı. Öğrencilerin projelerini tek tek inceleyen Kul, "Geleceğin bilim insanlarını Terme'de yetiştiriyoruz" dedi.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Muratlı Mahallesi'ndeki eğitim yuvalarından Muratlı Ortaokulu'nda düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın açılışını gerçekleştirdi. İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Alper Yıldız, okul yönetimi, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla açılış kurdelesi kesilen fuarda, gençlerin hazırladığı bilimsel projeler büyük beğeni topladı.

"Heyecanlarına ortak olduk"

Öğrencilerin yoğun bir emek ve merakla hazırladığı her bir projeyi hayranlıkla inceleyen ve öğrencilerden teknik detaylar alan Başkan Kul, sergilenen çalışmaların geleceğe ışık tuttuğunu vurguladı. Gençlerin bilimsel keşif heyecanına ortak olduklarını ifade eden Kul, "Bugün Muratlı Ortaokulu'muzda pırıl pırıl gençlerimizin azmine ve zekasına bir kez daha şahitlik ettik. Öğrencilerimizin yoğun bir emek ve merakla hazırladığı, her biri birbirinden kıymetli projeleri incelerken büyük bir gurur duyduk. Bilimle büyüyen, araştıran ve üreten bir gençlik, ülkemizin en büyük sermayesidir. Bu fuarlar, çocuklarımızın yeteneklerini keşfetmesi ve özgüven kazanması açısından hayati bir önem taşıyor" dedi.

"Eğitimcilerimizi ve gençlerimizi kutluyorum"

Eğitimin her kademesine destek vermeye devam edeceklerini belirten Başkan Şenol Kul, "Geleceğe ışık tutan bu projelerde emeği geçen tüm eğitimcilerimizi ve heyecanlarını bizlerle paylaşan pırıl pırıl gençlerimizi yürekten kutluyorum. Terme Belediyesi olarak çocuklarımızın hayallerini gerçeğe dönüştürebilecekleri her platformun destekçisi olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - SAMSUN