Batman\'da öğrencilerle bir araya gelen Dr. Ekrem Teymur yapay zekanın geleceğini anlattı

Teknoloji

Batman'da "Akademisyen-Öğrenci Buluşmaları" projesi kapsamında, Dr. Ekrem Teymur tarafından ortaöğretim öğrencilerine "Yapay Zekâ ve Geleceğimiz" konulu konferans verildi.

Necat Nasıroğlu Külliyesi'nde bulunan Hatice Nasıroğlu Konferans Salonu'nda gerçekleşen programa İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Mahmut Kurtaran, İl Özel İdare Genel Sekreteri Abdulkadir Özer, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hasan Çankaya, Şube Müdürü Edip Altun, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

"Yapay Zekâ ve Geleceğimiz" konulu konferans İl Milli Eğitim Müdürü Kurtaran'ın açılış konuşmasıyla başladı. Kurtaran'ın konuşmasının ardından İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hasan Çankaya öğrencilere başarı için çok çalışmanın gerektiğini vurguladı, araştıran sorgulayan ve hayal kuran bir neslin ancak geleceğin çağını yakalayabileceğine dikkat çekti. Çankaya, kurumsal olarak ilimizde yürütülen ve hedeflenen bilişim çalışmaları ve ilgili kısa bir sunum yaptı.

EKREM TEYMUR, ÖĞRENCİLERİN SORULARINI YANITLADI

Çankaya'nın konuşmasının ardından sahneye Haberler.com Yönetim Kurulu BaşkanıDr. Ekrem Teymur gelerek, "Yapay Zekâ ve Geleceğimiz" konulu konferans konuşmasını yaptı. Teymur, yapay zekânın insan hayatına giriş sürecinin dünü bugünü ve geleceği, yapay zekânın kullanıldığı ve gelecekte kullanılacağı alanlar, insan hayatına kattığı kolaylıklar ile olası tehlikelerini içeren konuşmasını yapıp öğrencilerin sorularını cevaplandırdı.