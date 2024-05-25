Batman'da öğrencilerle bir araya gelen Dr. Ekrem Teymur yapay zekanın geleceğini anlattı - Son Dakika
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Teknoloji

Batman'da öğrencilerle bir araya gelen Dr. Ekrem Teymur yapay zekanın geleceğini anlattı

Batman\'da öğrencilerle bir araya gelen Dr. Ekrem Teymur yapay zekanın geleceğini anlattı

"Yapay Zekâ ve Geleceğimiz" konulu konferansta konuşma yapan Haberler.com kurucusu ve Keltis Yapay Zeka A.Ş. CEO'su Dr. Ekrem Teymur, yapay zekanın dünü, bugünü ve geleceğini anlatırken olası tehlikelerine de değindi.

25.05.2024 14:02
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Batman'da "Akademisyen-Öğrenci Buluşmaları" projesi kapsamında, Dr. Ekrem Teymur tarafından ortaöğretim öğrencilerine "Yapay Zekâ ve Geleceğimiz" konulu konferans verildi.

Necat Nasıroğlu Külliyesi'nde bulunan Hatice Nasıroğlu Konferans Salonu'nda gerçekleşen programa İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Mahmut Kurtaran, İl Özel İdare Genel Sekreteri Abdulkadir Özer, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hasan Çankaya, Şube Müdürü Edip Altun, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

"Yapay Zekâ ve Geleceğimiz" konulu konferans İl Milli Eğitim Müdürü Kurtaran'ın açılış konuşmasıyla başladı. Kurtaran'ın konuşmasının ardından İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hasan Çankaya öğrencilere başarı için çok çalışmanın gerektiğini vurguladı, araştıran sorgulayan ve hayal kuran bir neslin ancak geleceğin çağını yakalayabileceğine dikkat çekti. Çankaya, kurumsal olarak ilimizde yürütülen ve hedeflenen bilişim çalışmaları ve ilgili kısa bir sunum yaptı.

Batman'da öğrencilerle bir araya gelen Dr. Ekrem Teymur yapay zekanın geleceğini anlattı

EKREM TEYMUR, ÖĞRENCİLERİN SORULARINI YANITLADI

Çankaya'nın konuşmasının ardından sahneye Haberler.com Yönetim Kurulu BaşkanıDr. Ekrem Teymur gelerek, "Yapay Zekâ ve Geleceğimiz" konulu konferans konuşmasını yaptı. Teymur, yapay zekânın insan hayatına giriş sürecinin dünü bugünü ve geleceği, yapay zekânın kullanıldığı ve gelecekte kullanılacağı alanlar, insan hayatına kattığı kolaylıklar ile olası tehlikelerini içeren konuşmasını yapıp öğrencilerin sorularını cevaplandırdı.

Batman'da öğrencilerle bir araya gelen Dr. Ekrem Teymur yapay zekanın geleceğini anlattı

Cengiz Ekrem Teymur, Konferans, Batman, CEO, Eğitim, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Batman'da öğrencilerle bir araya gelen Dr. Ekrem Teymur yapay zekanın geleceğini anlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da öğrencilerle bir araya gelen Dr. Ekrem Teymur yapay zekanın geleceğini anlattı - Son Dakika
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