BAÜN Milli Teknoloji Atölyesinde "Milli Güç, Güçlü Gelecek" söyleşisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

BAÜN Milli Teknoloji Atölyesinde "Milli Güç, Güçlü Gelecek" söyleşisi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BAÜN Milli Teknoloji Atölyesinde "Milli Güç, Güçlü Gelecek" söyleşisi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyetin 103. yıl dönümünde gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye’nin bağımsızlığında ve teknolojik gelişiminde milli gücün önemi ele alındı.

Cumhuriyetin 103. yıl dönümünde gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye'nin bağımsızlığında ve teknolojik gelişiminde milli gücün önemi ele alındı. Etkinlikte, Balıkesir Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olup Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'de (TUSAŞ) görev yaptığı sırada hain terör saldırısı sonucu şehit olan Mühendis Zahide Güçlü Ekici de anıldı.

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) ile Tübitak iş birliğiyle hayata geçirilen BAÜN Milli Teknoloji Atölyesi tarafından, Tübitak'ın "Kafede Bilim" etkinlikleri kapsamında "Milli Güç, Güçlü Gelecek" başlıklı bir söyleşi düzenlendi. Balıkesir Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi ve BAÜN Milli Teknoloji Atölyesi birim sorumlusu Doç. Dr. Alaaddin Toktaş'ın konuşmacı olarak yer aldığı etkinliğe; BAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Satıl'ın yanı sıra Milli Teknoloji Atölyesi Koordinatörü Merve Ünal, akademisyenler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katılım sağladı.

Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünde gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye'nin bağımsızlığında ve teknolojik gelişiminde milli gücün önemi ele alındı. Söyleşide savunma sanayiinin Cumhuriyet'in ilk yıllarından günümüze uzanan gelişim süreci değerlendirilirken, bu alana öncülük eden ve önemli katkılar sunan isimler de saygıyla anıldı. Ayrıca milli teknoloji alanındaki birikimin gelecek nesillere aktarılması ve gençlerin bu alandaki sorumlulukları üzerinde duruldu.

BAÜN Mezunu Şehit Zahide Güçlü Ekici de anıldı.

Etkinlikte, Balıkesir Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olup Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'de (TUSAŞ) görev yaptığı sırada hain terör saldırısı sonucu şehit olan Mühendis Zahide Güçlü Ekici de anıldı. Şehadet yıl dönümünde rahmet ve minnetle yad edilen Şehit Mühendis Ekici'nin hatırası yaşatılırken, ülkesine hizmeti ve fedakarlığı vurgulandı.

Verimli geçen program, söyleşinin ardından Balıkesir Üniversitesi Milli Teknoloji Atölyesi'ne gerçekleştirilen ziyaretle sona erdi.

Kaynak: İHA
TeknolojiTürkiyeSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Hikmet Tuğsuz Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi Hikmet Tuğsuz Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi
Azerbaycanlı gazeteciden Oktay Saral için hadsiz çıkış Tepkiler çığ gibi büyüdü Azerbaycanlı gazeteciden Oktay Saral için hadsiz çıkış! Tepkiler çığ gibi büyüdü
Galatasaray’da korku dolu anlar İlkin Aydın gözyaşlarını tutamadı Galatasaray'da korku dolu anlar! İlkin Aydın gözyaşlarını tutamadı
Arda Güler’in o anlarını gören herkes aynı yorumu yaptı Arda Güler'in o anlarını gören herkes aynı yorumu yaptı
Üniversiteyi ayağa kaldıran iddia Genç kızı ormana sürükledi Üniversiteyi ayağa kaldıran iddia! Genç kızı ormana sürükledi
16:18
Mısır’dan Suudi Arabistan’a askeri destek kararı
Mısır'dan Suudi Arabistan'a askeri destek kararı
15:14
İlçeyi karıştıran fotoğraf
İlçeyi karıştıran fotoğraf
15:04
Mike Tyson İstanbul’a geldi Derbi sorusuna bomba yanıt
Mike Tyson İstanbul'a geldi! Derbi sorusuna bomba yanıt
15:04
Bu ilanın bedeli ağır oldu Bakanlıktan emlak şirketine 28 bin 620 TL ceza
Bu ilanın bedeli ağır oldu! Bakanlıktan emlak şirketine 28 bin 620 TL ceza
14:51
Beyazıt Öztürk’e tepkiler çığ gibi
Beyazıt Öztürk'e tepkiler çığ gibi
14:06
Elektrik faturalarında yeni dönem Sistem sil baştan değişiyor
Elektrik faturalarında yeni dönem! Sistem sil baştan değişiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 16:37:13. #7.12#
SON DAKİKA: BAÜN Milli Teknoloji Atölyesinde "Milli Güç, Güçlü Gelecek" söyleşisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei