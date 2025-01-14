Baykar, ilk uydusunu uzaya fırlattı

Çetin Çelik:

senin arkanda dünürün olmasa bir şey yapamazsın

60 214 Yanıtla

Ahmet usta halı tamircisi: Senin arkanda da ben duruyorum, gayret et 27 3

Irem Dekin: heykel dikmeyince saşırdın tabi seni gidi heykelci seni 19 2

Feti2323: iyide bu seni niye ilgilendiriyor adam türkiye için yapıyor sen ne sikimsin ki 17 1