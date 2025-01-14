Baykar, ilk uydusunu uzaya fırlattı - Son Dakika
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Teknoloji

Baykar, ilk uydusunu uzaya fırlattı

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Baykar'ın uydu alanındaki şirketi FERGANİ'nin ilk uydusu FGN-100-d1, SpaceX ile uzaya fırlatıldı.

14.01.2025 23:42
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Baykar, uzay projesi kapsamında ilk uydusunu uzaya fırlattı. Baykar, iştiraki Fergani Uzay'ın "FGN-100-d1" isimli uydusunu, SpaceX'in Transporter-12 misyonu ile yörüngeye gönderdi.

FIRLATMA BAŞARILI GEÇTİ

FGN-100-d1, Falcon 9 roketiyle ABD'nin California eyaletinde yer alan Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nde diğer 131 faydalı yükle başarılı şekilde uzaya fırlatıldı.

"UZAY ÇALIŞMALARINA BAŞLADIK"

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "20 yıllık hedefimize vardıktan sonra hedef biraz daha öteye taşındı ve uzay çalışmalarına başladık" ifadelerini kullanmış, yaklaşık 2 yıldır devam eden Fergani projesi kapsamında, küresel konumlama sistemi inşa etmeyi amaçladıklarını açıklamıştı.

Baykar, ilk uydusunu uzaya fırlattı
Kaynak: İHA

Teknoloji, Fergani, Spacex, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Baykar, ilk uydusunu uzaya fırlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • Çetin Çelik:
    senin arkanda dünürün olmasa bir şey yapamazsın 60 214 Yanıtla
    Ahmet usta halı tamircisi:
    Senin arkanda da ben duruyorum, gayret et 27 3
    Irem Dekin:
    heykel dikmeyince saşırdın tabi seni gidi heykelci seni 19 2
    Feti2323:
    iyide bu seni niye ilgilendiriyor adam türkiye için yapıyor sen ne sikimsin ki 17 1
    Seyhan Aktaş:
    dünürü olmasydı civi dahi caktırmazlardı,keşke herkesin arkasında öyle iş yapacak insanların biri olsaydı 8 5
  • Recep Şehitoğlu:
    Yolun açık ola Türkün yüz akı 142 10 Yanıtla
  • kadir kınay:
    seçim yakın demekki 13 102 Yanıtla
  • Ömer SÜRÜCÜ:
    Bu konu da çok yazılar var atılan uydu cunburlop okyanus'a düşüyor yani uzaya giden bir şey yok tamamen aldatmaca. 5 96 Yanıtla
    XXXX:
    Sen nereden biliyorsun insan musveddesi. gördünmü. sinir oluyorum boyle negatif insanlara.. bozuk saat kadar yoksun.. 12 1
  • Esentepe:
    COK SUKUR BU GUNLERI GÖRDUK. Fergani ismi de cok yakismis. Buzden olunca ismimde bizden 90 8 Yanıtla
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