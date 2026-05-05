Baykar, SAHA 2026'da Yeni Mühimmatları Tanıttı

05.05.2026 18:44
Baykar, SAHA 2026'da K2, Mızrak ve Sivrisinek mühimmatlarını ilk kez sergileyerek yeni bir dönem başlattı.

Baykar, Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı (SAHA) 2026 kapsamında, feda edilebilir sınıfı ile akıllı dolanan mühimmat teknolojisinde yeni bir dönemi başlatan üç stratejik ürünü K2, Mızrak ve Sivrisinek'i ilk kez sergiliyor.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA 2026 başladı.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortaklığında gerçekleştirilen etkinlik, 9 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini İstanbul Fuar Merkezi'nde ağırlayacak.

Baykar, SAHA'da geniş ürün yelpazesiyle yer alacak ve beş gün sürecek fuar boyunca hem İstanbul Fuar Merkezi iç alanında hem de dış sergileme alanında en yeni platformlarını ve yerli üretim alt sistemlerini dünya savunma kamuoyuna tanıtacak.

K2, Mızrak ve Sivrisinek ile ilk buluşma

Baykar, fuar kapsamında, K2 Kamikaze İHA ile akıllı dolanan mühimmatlar Mızrak ve Sivrisinek'i ilk kez görücüye çıkararak, feda edilebilir sınıfı ile akıllı dolanan mühimmat teknolojisinde yeni bir dönemi başlatan üç stratejik ürününü SAHA 2026'da sergiliyor.

Yüksek hassasiyetli vuruş kabiliyetini düşük maliyetli ve feda edilebilir bir mimariyle birleştiren K2 Kamikaze İHA, modern harp sahasındaki sürü operasyonları için yeni nesil bir vurucu güç sunuyor.

Sınıfın en büyüğü olan K2, 200+ kilogram faydalı yük kapasitesi ve teknolojisiyle yoğun elektronik harp ortamlarında bile stratejik hedefleri etkisiz hale getirmek üzere optimize edildi.

1000 kilometreyi aşan menzili ve 40+ kilogram faydalı yük kapasitesiyle derin operasyonlarda stratejik bir kuvvet çarpanı olan Mızrak, yapay zeka destekli otonom vuruş yetenekleriyle donatıldı.

Taktik seviyedeki operasyonlar için esnek ve akıllı bir çözüm sunan Sivrisinek ise dinamik çatışma ortamlarında keşif ve imha görevlerini tek bir gövdede birleştiriyor.

Yapay zeka destekli tam otonomiye sahip olan akıllı dolanan mühimmatlar Mızrak ve Sivrisinek, GNSS'ten bağımsız olarak yapay zeka ile güçlendirilmiş görsel konumlandırma yeteneğiyle en zorlu coğrafyalarda dahi yüksek hassasiyetle hedefleri bularak angaje olabiliyor.

KIZILELMA, AKINCI, BAYRAKTAR TB3 ve TB2 sahnede

İstanbul Fuar Merkezi'nin iç alanında Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, sahip olduğu geniş milli mühimmat yelpazesiyle sergileniyor.

Dış alanda ise Bayraktar TB2 SİHA, kısa pistli gemilere iniş-kalkış kabiliyetine sahip dünyanın ilk SİHA'sı olan Bayraktar TB3 ve çok sayıda farklı mühimmat seçeneğiyle donatılan Bayraktar AKINCI TİHA sahnede olacak.

Sergilenecek platformlar arasında yapay zeka tabanlı mini akıllı seyir füzeleri KEMANKEŞ 1 ve KEMANKEŞ 2 yer alacak.

Baykar'ın dikey entegrasyon vizyonu çerçevesinde kendi bünyesinde geliştirdiği elektro-optik sistemler de fuarın odak noktalarından biri olacak.

BG125, BG135, BG160 ve BG180 Gimbal Kamera Sistemleri, BLD serisi lazer işaretleyiciler ve yüksek çözünürlüklü veriler üreten Bayraktar Hızlı Haritalama Podları da ziyaretçilerle buluşacak.

Ayrıca Bayraktar Teknoloji Azerbaycan da Baykar standında yaptığı çalışmaları anlatacak.

Stantta 2025'te Baykar tarafından alınan İtalyan Piaggio Aerospace'e ait P.180 Avanti EVO ve MPA (deniz karakol uçağı) büyük boy modelleri ile Baykar ve Leonardo ortaklığıyla kurulan LBA Systems'in geliştirme çalışmaları yürüttüğü LEOSS-T elektro-optik kamera sistemi sergilenecek.

Stratejik işbirliği anlaşmaları

Fuar süresince Baykar, yerli ve yabancı paydaşları, kamu kurumları ve savunma sanayisinin öncü firmalarıyla bir araya gelecek.

Bu kapsamda Türkiye'nin teknolojik derinliğini artıracak ve savunma ekosistemini güçlendirecek çeşitli stratejik işbirliği anlaşmalarına imza atılması planlanıyor.

Kaynak: AA

