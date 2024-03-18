Bayraktar AKINCI, Süpersonik Füze Atış Testlerini Başarıyla Tamamladı

Teknoloji

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI, geçtiğimiz günlerde düzenlenen süpersonik füze atış testlerini başarıyla tamamladı. İHA-230 Süpersonik Füze atışının görüntüleri, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından paylaşıldı.

İHA-230 Süpersonik Füze ve Bayraktar AKINCI birleşti

AKINCI, yeni geliştirilen yerli ve milli mühimmatlar ile gücüne güç katmaya devam ediyor. ROKETSAN tarafından üretilen süpersonik İHA-230 füzeleri, 38 bin feet irtifadan ateşlendi ve 100 kilometre uzaktaki hedefi tam isabetle vurdu.

Türk Havacılığının Altın Çağı ?? Bayraktar #AKINCI ?????? 2??X İHA-230 Süpersonik Füze Atış Testi ?? Tam İsabet/ Bull's Eye#BAYKAR ?? @ROKETSAN 2??X IHA-230 Supersonic Missile Firing Test pic.twitter.com/YAAY6MiRw4 — BAYKAR (@BaykarTech) March 17, 2024

Geçtiğimiz günlerde ise İHA-122 füzesi test kapsamında başarıya ulaşmıştı. AKINCI'nın ayrıca ASELFLIR-500 sistemi sayesinde denizdeki hedeflere nokta atış yapabildiğini belirtelim.

132212321

Gelişmiş özellikleriyle gece ve gündüz tüm hava koşullarında operasyon yapabilen İHA-230 Süpersonik Füze, 150 kilometrenin üzerinde bir menzile sahip. Parçacık etkili savaş başlığı ve farklı hedef türlerine uygun varyantları bulunan İHA-230; sabit kara ve deniz hedefleri yanında hava savunma sistemleri, haberleşme tesisleri ve hafif zırhlı araçlara etkin bir tehdit oluşturuyor.

İHA-122 füzesi ise yüksek hassasiyet, hızlı ateş gücü ve manevra kabiliyetiyle öne çıkıyor. Yüksek hassasiyetli lazer iniş sistemi sayesinde hedefe nokta atış yapabiliyor. Şirketin paylaşımlarına göre 13-30 km menzil aralığındaki hareketli ve sabit hedeflere vuruş gerçekleştirebiliyor.

Geçtiğimiz haftalarda Çakır ve MAM tipi mühimmatların AKINCI ile uyumlu hale getirildiğini hatırlatmak gerekiyor. Çakır füzesi sayesinde 100 kilometre mesafedeki hedef başarılı şekilde imha edildi. MAM'lar ise görüntüleyici olarak testten geçirildi.