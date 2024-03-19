Bayraktar KIZILELMA ve JENIAH İSU Karşılaştırması

Teknoloji

Modern savaş alanında İHA'lar (İnsansız Hava Araçları) keşiften saldırıya, lojistik destekten hava hakimiyetine kadar geniş bir yelpazede roller üstlenebiliyor. TUSAŞ ve Baykar tarafından üretilen hava araçları da kendi alanlarında en iyileri arasında olduğu için tüm dünyada ünlenerek ses getirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri şirketi EDGE Group tarafından geliştirilen hava aracının da Baykar Bayraktar KIZILELMA İSU'ya (İnsansız Savaş Uçağı) benzediği görüldü. Peki BAE yapımı JENIAH İSU ne kadar iyi? Bayraktar KIZILELMA ile yarışabilecek mi?

EDGE Group JENIAH özellikleri neler? Bayraktar KIZILELMA ile yarışabilir mi?

Bayraktar KIZILELMA, yüksek manevra kabiliyeti, düşük radar kesiti ve tam otonom kalkış ve iniş yeteneği gibi özellikleri ile öne çıkıyor. 1.500 kg yük taşıma kapasitesine sahip olan KIZILELMA, 30.000 feet operasyonel irtifaya ulaşabiliyor ve maksimum 0.9 Mach hızına çıkabiliyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde 25 şirketten oluşan ileri teknoloji ve savunma grubu "EDGE Group" tarafından geliştirilen JENIAH. Bayraktar KIZILELMA benzerliği dikkatlerden kaçmıyor. pic.twitter.com/UDmt0t6thV — M. Can AKA (@mcaka_17) March 17, 2024

AESA radarı sayesinde yüksek durumsal farkındalık sunuyor ve iç silah bölmeleri ile düşman savunmalarına karşı düşük görünürlükle görev yapabiliyor. Tabii bunların yalnızca halka açıklanan veriler olduğunu söyleyelim.

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EDGE Group tarafından geliştirilen JENIAH da düşük görünürlük özellikleri ve çeşitli formasyonlarda görev yapabilme yeteneğiyle öne çıkıyor. 480 kg yük taşıma kapasitesine sahip olan JENIAH, 1.050 km/sa hıza ulaşabiliyor ve KIZILELMA gibi otonom kabiliyetlere sahip. Düşman savunmalarının derinliklerine stratejik saldırı, keşif ve yer destek görevlerine uygun olacak şekilde tasarlandığını görüyoruz.

Boyut, tasarım ve hız açısından benzerlikler gösteren KIZILELMA ve JENIAH arasındaki temel farklar taşıma kapasitesi ve görev çeşitliliğinde yatıyor. KIZILELMA'nın 1.500 kg'lık bir yük taşıma kapasitesi, JENIAH'ın 480 kg kapasitesini 3'e katlıyor.

Boyutlarına baktığımızda ise JENIAH'ın kanat açıklığı 6.5 metre ve uzunluğu tahmini olarak 8+ metre. Öte yandan KIZILELMA'nın kanat açıklığı 10 metre ve uzunluğu 14.7 metre. Ayrıca daha güçlü motora sahip oluşunu da hesaba katarsak 8.5 tonluk maksimum kalkış ağırlığının da JENIAH'ı geride bırakacağını söyleyebiliriz.

Bu sayede KIZILELMA daha fazla silah veya diğer yükleri taşıyabiliyor. Ayrıca potansiyel olarak daha yüksek operasyonel irtifaya ulaşabilmesi ve AESA radarı gibi teknolojik özelliklere sahip olması, görev esnekliği ve durumsal farkındalık açısından oldukça önemli.

Genel olarak baktığımızda Bayraktar KIZILELMA'nın tam anlamıyla İnsansız Savaş Uçağı görevlerini yapabilecek durumda olduğunu ve operasyonel kabiliyetleri sayesinde 5. nesil savaş uçaklarıyla dahi iletişim kurarak bir arada saldırı ve savunma yapabileceğini görüyoruz. Bu yetenekleri sayesinde gelecekte halihazırda F-16'nın üstlendiği hava-hava ve hava-kara görevlerini gerçekleştirebilir.

Öte yandan JENIAH, insansız savaş uçağından ziyade gelişmiş yeteneklere sahip ve stratejik görevleri yerine getirebilecek bir İHA diyebiliriz. Hava-hava muharebeleri bir yana hava-kara görevlerinde dahi tam anlamıyla savaş uçaklarının yerini alamayacaktır.