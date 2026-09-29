Bayraktar, Şanlıurfa'da TEKNOFEST Güneydoğu'nun son hazırlıklarını inceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bayraktar, Şanlıurfa'da TEKNOFEST Güneydoğu'nun son hazırlıklarını inceledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 30 Eylül-4 Ekim'de Şanlıurfa'da yapılacak TEKNOFEST Güneydoğu'nun hazırlıklarını GAP Havalimanı'ndaki 191 bin metrekarelik alanda inceledi. Bayraktar, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın prova tatbikatını da izledi.

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST Güneydoğu'nun düzenleneceği Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda incelemelerde bulundu.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, 30 Eylül-4 Ekim'de Şanlıurfa'da gerçekleştirilecek.

Selçuk Bayraktar, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda 191 bin metrekare alanda düzenlenecek festival bölgesinde stantları ziyaret ederek, yapılan son hazırlıkları yerinde inceledi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen prova tatbikatını izleyen Bayraktar, görev alan personeli tebrik etti.

Yürütülen çalışmalara ilişkin ekiplerden bilgi alan Bayraktar, karşılaştığı görevliler ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bayraktar'a incelemelerinde 2. Ordu Komutanı Korgeneral Gültekin Yaralı, Tarım Teknolojileri Kümelenmesi (TÜME) Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Karagöz, HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar da eşlik etti.

Kaynak: AA
Kara Kuvvetleri KomutanlığıŞanlıurfa GAP HavalimanıSelçuk BayraktarEtkinliklerTeknofestTeknolojiHavacılıkŞanlıurfaSavunmaGüncelEylülSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yahşihan Belediyesi soruşturması Eski AK Partili ve MHP’li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı Yahşihan Belediyesi soruşturması! Eski AK Partili ve MHP'li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı
Bu nasıl iş Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4’e katladı Bu nasıl iş? Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4'e katladı
Çiftçilerin kabusu olan dev domuz için yolun sonu Çiftçilerin kabusu olan dev domuz için yolun sonu
Sular yükseldi, mahalle göle döndü: Eğitime bir gün ara verildi Sular yükseldi, mahalle göle döndü: Eğitime bir gün ara verildi
Yerli akıllı telefon Malatya’da üretilecek: Satış tarihi belli oldu Yerli akıllı telefon Malatya'da üretilecek: Satış tarihi belli oldu
Genelevde oda kavgası Güvenlik kamerası her şeyi anbean kaydetti Genelevde oda kavgası! Güvenlik kamerası her şeyi anbean kaydetti
15:11
Galatasaray ve Fenerbahçe’den hakem operasyonuna ilk tepki
Galatasaray ve Fenerbahçe'den hakem operasyonuna ilk tepki
15:06
AK Parti’den gövde gösterisi 9 belediye başkanına daha rozet takılacak
AK Parti'den gövde gösterisi! 9 belediye başkanına daha rozet takılacak
14:58
İki aile arasında taşlı sopalı kavga Gözü dönen şahıs araçla kalabalığa daldı
İki aile arasında taşlı sopalı kavga! Gözü dönen şahıs araçla kalabalığa daldı
14:57
Arda Güler İtalyanları da hayran bıraktı
Arda Güler İtalyanları da hayran bıraktı
14:11
Bakım merkezinde 3 engelli bireyi odaya kilitlediler Gözlerini oyup saatlerce darbettiler
Bakım merkezinde 3 engelli bireyi odaya kilitlediler! Gözlerini oyup saatlerce darbettiler
14:06
Ferdi Karadoruk gözaltından bir gün önce “Bizi kim alabilir“ şarkısıyla paylaşım yapmış
Ferdi Karadoruk gözaltından bir gün önce "Bizi kim alabilir?" şarkısıyla paylaşım yapmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2026 15:45:00. #.0.3#
SON DAKİKA: Bayraktar, Şanlıurfa'da TEKNOFEST Güneydoğu'nun son hazırlıklarını inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei