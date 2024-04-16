Beypazarı Maden Suyu İsviçre\'de Yasaklandı

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Beypazar maden suyu, İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik İşleri Dairesi tarafından sağlıksız bulunduğu gerekçesiyle resmi olarak yasaklandı. Sağlık riskine yol açacağı öne sürülen ürünün, hemen akabinde otoriteler tarafından toplatılmaya başladığı ortaya çıktı.

Oldukça yüksek miktarda bor içerdiği söylenen maden suyunun, özellikle kadınlar için zararlı olduğu ve doğurganlığı önemli ölçüde etkilediği belirtiliyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Beypazarı maden suyu, İsviçre hükümeti tarafından yasaklandı

Bor elementinin uzun dönemde fetal gelişime ve genel hamilelik sürecine olumsuz bir etki yaptığı, bu elementi yüksek miktarda içeren Beypazarı maden suyunun da bu sebeple yasaklandığı açıklandı. Yapılan açıklamanın hemen akabinde satıştan çekilip raflardan toplatılmaya başlanan ürünün tüketilmemesi öneriliyor. Yasağın 12 Aralık 2023 üretim ve 14 Şubat 2025 son kullanma tarihli 0940.4 parti numaralı ürünleri kapsadığı söylenmekte. Ancak bu yasağın kapsamının artırılıp artırılmayacağını şu an için bilmiyoruz.

Tüketicileri büyük bir endişeye sevk eden gelişme, Türkiye'de de büyük bir telaşa sebep oldu. Ülkemizde oldukça fazla tüketildiği bilinen maden suyunun, herhangi bir sağlık sorununa sebep olmaması umuluyor. Yaşanan durumu yakından takip ettiği söylenen Beypazarı yönetiminin ise, yakın zamanda konuyla ilgili resmi bir açıklama yapması bekleniyor. Yaşanan gelişmeleri son hızla sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Beypazarı markası yaşananlar hakkında nasıl bir açıklama yapacak? Siz konuyu yakından takip edecek misiniz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.