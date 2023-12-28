Big Bang Startup Challenge\'da 1,28 milyar TL destek sağlandı

Big Bang Startup Challenge, Türkiye'nin en büyük girişimcilik etkinliği olarak biliniyor. İTÜ ARI Teknokent'in girişimcilere destek vermek amacıyla oluşturduğu bu platform, her yıl İTÜ Çekirdek tarafından seçilen en iyi girişimleri öne çıkaran bir yarışma. Bu yıl 12. kez düzenlenen etkinlik, 13-14 Aralık tarihlerinde Uniq İstanbul'da gerçekleşti.

1,28 milyar TL'yi hangi girişimler aldı?

Etkinlikte, 8 farklı sektörel dikeyde sunum yapan 50 girişim, ödül, nakit ve yatırım fırsatları için yarıştı. Toplamda 1,28 milyar TL'lik destek sağlanan etkinlik, Cumhuriyetin 100. yılına yaraşır bir şekilde yeni bir rekor kırdı.

Big Bang Startup Challenge, girişimcilerin iş dünyasıyla ve yatırımcılarla buluşmasını sağlayan bir köprü görevi görüyor. Etkinlikte, arabanın kapısını cep telefonuyla açan dijital anahtardan, kendi kendine yetebilen akıllı elektrik direğine kadar pek çok ilginç teknoloji görücüye çıktı. Başarılı olan girişimciler, şirketlerini kurduktan sonra 1 yıl boyunca "Kuluçka" imkanlarından yararlanarak girişimcilik becerilerini ve olanaklarını geliştirme fırsatı elde ettiler.

Big Bang Startup Challenge, aynı zamanda girişimcilere eğitim ve mentorluk desteği de sunuyor. İTÜ Ayazağa'daki ARI 3 binasında yer alan Ön Kuluçka alanında girişimciler, projelerini geliştirme imkanı buluyorlar. Programlar arasında Hızlandırıcı adı verilen özel bir dönem var ki burada girişimciler geniş kapsamlı eğitim alıp kendi projelerini geliştiriyorlar. Bu süreçte, girişimciler iş modeli, pazarlama, finans, hukuk, patent, sunum teknikleri gibi konularda uzmanlardan bilgi ve geri bildirim alıyorlar.

Big Bang Startup Challenge'ın arkasındaki güçlü kurum ise İTÜ ARI Teknokent. İTÜ ARI Teknokent, Türkiye'nin en büyük teknoloji geliştirme bölgesi olarak, üniversite-sanayi işbirliğini teşvik ediyor ve teknoloji tabanlı girişimleri destekliyor. İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, etkinlikle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Hayal et, Cesaret et, Yap" mottosuyla 12. kez yatırımcı ve girişimcileri 13-14 Aralık'ta Uniq İstanbul'da buluşturan Big Bang Startup Challenge, bu yıl TOP 50 girişimi ile yine fark yarattı. 8 farklı sektörel dikeyde sunumların gerçekleştirildiği etkinlikte Cumhuriyetin 100. yılına yaraşır bir şekilde yeni bir rekor kırıldı. 2022 yılında 341 milyon TL'lik ödül, nakit ve yatırım duyurulurken bu yıl rakam 3,5 kat artarak 1,28 milyar TL'ye çıktı. İTÜ Çekirdek tarafından gerçekleştirilen Türkiye'nin en büyük girişimcilik etkinliği Big Bang Startup Challenge'ta ilk beşte yer almaya hak kazanan girişimler sırasıyla; Captanomy, RumiTech, Wyseye, Newky ve Powea oldu.

İTÜ ARI Teknokent, girişimlere sunduğu desteklerin yanı sıra etkinlikte yatırımcı kimliğiyle de yer aldı. Big Bang sahnesinde sunum yapan 50 girişim arasından Newky'e 20 bin dolar, Soundbank'e 20 bin dolar ve Wyseye'a 25 bin dolar değerinde yatırım yaptı. Bunun yanı sıra İTÜ Çekirdek girişimlerinden Crowia, Kozalak, Optimimax, Porima, Teklifim Gelsin ve The Clico girişimlerinin yatırımları da ilk kez Big Bang 2023 sahnesinde duyuruldu. Etkinlikte ayrıca 2023 yılı içerisinde yatırım almış 83 İTÜ Çekirdek girişiminin yatırımları kutlandı.