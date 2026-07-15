Bilim Uşak Ekibi 5. Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi\'ne katıldı

Uşak Belediyesi Bilim Uşak ekibi, Türkiye'de bilim ve teknoloji kültürünün yaygınlaştırılması, bilim merkezleri arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve çalışanların mesleki gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla 9-10 Temmuz tarihlerinde Gaziantep'te düzenlenen 5. Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi'ne (TÜBİTEM) katıldı. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan hocalar zirvede sertifikalarını alarak genç bilim adamlarının yolunu aydınlatma konusunda birer rehber olarak öne çıktı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile TÜBİTAK iş birliğinde gerçekleştirilen zirve; Türkiye'nin farklı şehirlerinde faaliyet gösteren bilim merkezlerinin yöneticilerini, eğitmenlerini, akademisyenleri ve bilim iletişimi alanında çalışan uzmanları bir araya getirdi. Zirve süresince bilim merkezlerinin toplumsal rolü, bilim iletişimi, deneyim temelli öğrenme, yapay zeka, eğitim teknolojileri, girişimcilik ve geleceğin becerileri gibi konular ele alındı.

Uluslararası arenadan da birçok değerli akademisyenin katılım sağladığı zirve kapsamında Bilim Uşak Astronomi Eğitmeni Işılay Özek, TÜBİTAK Bilim Şovu ve Sahne Performansı Eğitimini başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı. Eğitimin, Bilim Uşak bünyesinde gerçekleştirilen deney şovlarının ve sahne performanslarının daha etkileyici, eğitici, güvenli ve etkileşimli bir şekilde uygulanmasına katkı sağlaması hedeflendi.

Diğer yandan Bilim Uşak Matematik Eğitmeni Fatma Özkan ise TÜBİTAK Bilim Merkezleri Ulusal ve Uluslararası Proje Hazırlama Eğitimini başarıyla tamamlayarak sertifikasını aldı. Eğitimle birlikte Bilim Uşak'ın ulusal ve uluslararası destek programlarına yönelik proje geliştirme kapasitesinin artırılması, yeni iş birliklerinin kurulması ve yenilikçi bilim eğitimi projelerinin hayata geçirilmesi amaçlandı.

Zirvede edinilen bilgi ve deneyimlerin Uşak Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilim Uşak tarafından gerçekleştirilecek atölyelere, bilim gösterilerine, eğitim faaliyetlerine ve proje çalışmalarına aktarılması planlanıyor.

Bilim Uşak'ın, eğitmenlerinin mesleki gelişimini destekleyerek çocukları ve gençleri bilimle buluşturan yenilikçi çalışmalarını sürdürmeye devam etmesi hedefleniyor. - UŞAK