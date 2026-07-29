Bilim Uşak’ta çocuklar yaz tatilini bilim ve teknolojiyle değerlendirdi

Uşak Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Bilim Uşak, TÜBİTAK destekleriyle Temmuz ayında düzenlediği Yaz Akademileri programını başarıyla tamamladı.

Bilimi eğlenceli ve uygulamalı etkinliklerle buluşturan akademiler, çocuklar ve gençlerden yoğun ilgi görürken çocuklar yaz tatillerini hem öğrenerek hem de üreterek değerlendirme fırsatı yakaladı. Bilimsel düşünme becerilerinin geliştirilmesi, teknolojinin üretim odaklı kullanımının teşvik edilmesi ve öğrencilerin araştırma kültürüyle tanışması amacıyla hazırlanan program, farklı yaş gruplarından çok sayıda öğrenciyi bilimle buluşturdu.

Temmuz ayı boyunca devam eden Yaz Akademilerinin ana temasını teknoloji oluşturdu. Program kapsamında öğrenciler; robotik uygulamalardan tasarım çalışmalarına, deneylerden proje geliştirme süreçlerine kadar birçok uygulamalı etkinliğe katıldı. Bu sayede çocuklar teknolojiyi yalnızca teorik olarak öğrenmekle kalmayıp, ekip çalışması yaparak problem çözme, analiz etme ve üretme becerilerini geliştirme imkanı buldu. Öte yandan bilimsel yöntemleri uygulayarak kendi projelerini ortaya koyan öğrenciler, teknolojiye farklı bir bakış açısıyla yaklaşmanın heyecanını yaşadı.

Programın sonunda ise öğrencilerin akademi süresince edindikleri bilgi ve kazanımları ölçmek amacıyla değerlendirme sınavı gerçekleştirildi. Böylece çocuklar akademi çerçevesinde öğrendikleri bilgileri pekiştirme ve gelişimlerini değerlendirme fırsatı elde etti.

Bilimin farklı alanlarında zengin içerik

Bilim Uşak'ta teknoloji akademisinin yanı sıra tasarım, doğa bilimleri, astronomi, girişimcilik ve matematik alanlarında da birbirinden farklı atölye çalışmaları düzenlendi.

Uygulamalı eğitim modeliyle hazırlanan bu atölyelerde öğrenciler; gözlem yapma, araştırma, sorgulama ve üretme becerilerini geliştiren etkinliklere katıldı. Bilimsel merakı destekleyen içerikler sayesinde çocuklar ve gençler, yaz tatillerini hem eğlenceli hem de verimli bir eğitim ortamında geçirme fırsatı yakaladı.

Yaz döneminde bilim eğitimine yönelik faaliyetlerin hız kesmeden devam edeceği belirtilirken, yoğun ilgi gören TÜBİTAK Yaz Akademileri'nin Ağustos ayında yeni öğrenci gruplarıyla yeniden başlayacağı ifade edildi. Yeni dönemde de öğrencilerin uygulamalı bilim eğitimiyle buluşturulması, farklı disiplinlerde deneyim kazanmaları ve bilimsel üretim kültürünün yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Yıl boyunca gerçekleştirdiği eğitim programları, bilim söyleşileri, atölyeler ve çeşitli etkinliklerle çocukları ve gençleri bilimle buluşturan Bilim Uşak; araştıran, sorgulayan, üreten ve teknolojiye yön veren nesillerin yetişmesine katkı sunmayı sürdürüyor. Uşak Belediyesi, bilim ve teknolojiyi toplumun her kesimiyle buluşturan projeleriyle özellikle gençlerin nitelikli eğitim imkanlarına erişimini desteklemeye ve geleceğin bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlamaya devam ediyor.