Bilim ve teknoloji Samsun\'da sahneye çıkıyor: BİLİMFEST kapılarını açıyor

29.04.2026 11:11  Güncelleme: 11:12
Samsun, mayıs ayında bilim ve teknolojinin kalbinin attığı şehirlerden biri olmaya hazırlanıyor. Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenecek BİLİMFEST, dört gün boyunca kenti adeta bir bilim üssüne dönüştürecek.

Samsun Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda ve TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında hayata geçirilen "BİLİMFEST Samsun", 6-9 Mayıs tarihleri arasında 09.30 ile 16.30 saatleri arasında Bilim Samsun Kent Park yerleşkesinde ziyaretçilerini ağırlayacak. "Samsun'un Bereketli Topraklarında Bilimle Yeşeren Gelecek" temasıyla düzenlenen festival, her yaştan katılımcıyı bilim ve teknolojiyle buluşturmayı hedefliyor. Yerel yönetimler, üniversiteler ve kamu kurumlarının iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyon, şehrin bilimsel vizyonuna katkı sunacak.

Festival süresince tarım teknolojilerinden doğa bilimlerine, çevre farkındalığından mühendislik uygulamalarına kadar geniş bir yelpazede 60 farklı atölye çalışması düzenlenecek. Bununla birlikte bilim şovları, sahne performansları, çevre temalı tiyatro gösterileri ve alanında uzman isimlerin katılacağı söyleşiler de etkinliğe renk katacak.

"Tüm hemşehrilerimizi BİLİMFEST'e davet ediyorum"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Samsun'umuzda bilim ve teknoloji alanında BİLİMFEST'e ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bizler Bilim Merkezlerimizde; araştıran, sorgulayan, üreten ve geleceğe yön veren nesiller yetiştiriyoruz. Binlerce öğrencimiz bu merkezlerde uygulamalı eğitimlerle deneyimleyerek ve yaşayarak öğreniyor. BİLİMFEST, şehrimiz adına çok değerli bir organizasyon. Samsun'dan ve çevre illerden yoğun katılım beklediğimiz bu önemli festival ile bilimsel farkındalığı artırmayı, özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi bilimle daha güçlü şekilde buluşturmayı hedefliyoruz. Bu vesileyle başta Samsunlu hemşehrilerimiz olmak üzere tüm bilim meraklılarını Samsun'umuza, Bilim Samsun'a davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
