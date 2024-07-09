Bilişim Vadisi Genel Müdürü: Türkiye'nin bir girişimcilik ve teknoloji ülkesi olmasını hayal ediyoruz - Son Dakika
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Teknoloji

Bilişim Vadisi Genel Müdürü: Türkiye'nin bir girişimcilik ve teknoloji ülkesi olmasını hayal ediyoruz

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, "Bilişim Vadisi olarak kızıl elmamız; Türkiye'nin bir girişimcilik ve teknoloji ülkesi olması. Dünyada teknoloji denilince akla gelen ülkelerden birinin Türkiye olmasını hayal ediyoruz.

09.07.2024 13:20
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Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, "Bilişim Vadisi olarak kızıl elmamız; Türkiye'nin bir girişimcilik ve teknoloji ülkesi olması. Dünyada teknoloji denilince akla gelen ülkelerden birinin Türkiye olmasını hayal ediyoruz." dedi.

Bilişim Vadisi'nin geleceğine dair en doğru ve verimli planlamayı gerçekleştirmeyi hedefleyen, 2024-2027 yıllarını kapsayan Stratejik Planın tamamlanması amacıyla "Vizyon 2027 Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Çalıştayda konuşan Tüzgen, Bilişim Vadisi'nin sivil teknolojiler alanında faaliyet gösterdiğini mobilite, fintek, yapay zeka, akıllı şehirler ve siber güvenlik gibi alanlara odaklandıklarını söyledi.

Hedeflerine değinen Tüzgen, "Bilişim Vadisi olarak kızıl elmamız; Türkiye'nin bir girişimcilik ve teknoloji ülkesi olması. Dünyada teknoloji denilince akla gelen ülkelerden birinin Türkiye olmasını hayal ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tüzgen, Bilişim Vadisi'nin girişimcilere ve AR-GE firmalarına verdiği desteklerden de bahsetti.

Otomotiv, uzay, havacılık gibi büyük ve ileri teknoloji sektörlerinin, ürettikleri son ürünlerin çok daha ötesinde teknoloji oluşturduğuna işaret eden Tüzgen, "Oyun sektöründe her yıl 2 defa kamplar oluşturuyoruz. Burada çok erken aşama oyun girişim sektörüne destek veriyoruz. Dünyada bu kadar erken aşamaya destek veren tek organizasyon bu. Bilişim Vadisi'ne grafik tasarımcı veya müzik öğretmeni olarak geliyor ama aldığı eğitimle oyun sektöründe yatırım almış bir girişim şirketinin ortağı olarak mezun olma imkanına sahip oluyor. Bu kadar uctan uca verilen kapsamlı destek." ifadelerini kullandı.

Tüzgen, çalıştayla Bilişim Vadisi'nin geleceğine yön verme beklentisinde olduklarını belirterek, "Bilişim Vadisi aslında bir destek hizmetleri sağlayıcısı, asıl işi yapanlar girişimciler. Katma değeri üretenler şirketler, girişimciler, teknoloji geliştiren AR-GE personeli, tasarım personeli. Dolayısıyla biz, hizmet etme konusunu nasıl daha iyi yerine getirebiliriz diye sizden destek bekliyoruz." dedi.

Bugün sona erecek çalıştayda, 3 oturumda rekabet üstünlüğü sağlayacak alanlar, rekabet gücünü artıracak paydaşlar ile ilişkiler, Teknoparkın sunduğu hizmetler ve memnuniyet durumu ile savunma sanayindeki gelişmenin sivil alanlara aktarılması??????? konuları ele alınacak.

Çalıştaya, çeşitli üniversitelerden akademisyenler, Bilişim Vadisi çalışanları ve teknoloji firmaları katıldı.

Kaynak: AA

Bilişim Vadisi, Türkiye, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Bilişim Vadisi Genel Müdürü: Türkiye'nin bir girişimcilik ve teknoloji ülkesi olmasını hayal ediyoruz - Son Dakika

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