Bill Gates yapay zekanın devralamayacağı 3 mesleği açıkladı - Son Dakika
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Teknoloji

Bill Gates yapay zekanın devralamayacağı 3 mesleği açıkladı

Bill Gates yapay zekanın devralamayacağı 3 mesleği açıkladı

Microsoft'un kurucu ortağı ABD'li milyarder Bill Gates, yapay zekanın devralamayacağı 3 meslek grubununun; yazılım, biyoloji ve enerji alanı olduğunu ifade etti.

26.03.2025 11:04
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Yapay zekanın önemi dünya için neredeyse her gün git gide artarken gelişimiyle birlikte birçok mesleğin de tarih olacağı iddiaları ortaya atılıyor.

BAZI SEKTÖRLER HALA KAFA TUTUYOR

Yapay zekanın yükselişinin çalışma şekillerini kökten değiştireceğini ve çoğu geleneksel işin otomasyonla değiştirileceğini vurgulayan ABD'li milyarder Bill Gates, buna rağmen bazı sektörlerin yapay zeka dalgasına karşı dirençli olmayı sürdüreceklerini kaydetti.

3 MESLEK GRUBUNU PAYLAŞTI

Microsoft'un kurucu ortağı olan Gates, yapay zekanın yaygınlaşmasına rağmen önemini koruyacak üç meslek grubunu yazılım, biyoloji ve enerji alanı olarak açıkladı.

YARATICILIK KONUSUNDA YETERSİZ

Bu alanların hâlâ insan uzmanlığına ve müdahalesine ihtiyaç duyduğunu belirten Gates, yapay zekanın daha çok tekrarlayan görevlerde etkili olduğunu ancak karmaşık analizler, teknik bilgi ve yaratıcılık gerektiren işlerde insan gücünün yerini dolduramayacağını vurguladı.

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Son Dakika Teknoloji Bill Gates yapay zekanın devralamayacağı 3 mesleği açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • BURAK HANZADE:
    akp lilere yapay zekada tutmuyormuş la nası beyin varsa :) 26 36 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    şu makarnacılara çip takmak lazım beyinlerini sıfırlamak için 15 29 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    akplilere olmuyomuş yapay zeka lan yapayı bile yerleştiremiyoruz beyninze nasıl beyin yoksa :) 15 28 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    akplilere aramızda para toplayıp taktıralım dedim aradım bill gatezi olmuyor kardeşim malesef onlara çalışıyoruz daha dedi :) 11 24 Yanıtla
  • İlhan krsln:
    yapay zeka kebap yapsin bakalim 15 1 Yanıtla
  • Chen Medya :
    dalgamı geçiyorsun yazılıma müdahale edemiyormus yapay zeka seni baştan sona yazar sonra geri siler tamamen yazılıma uygun zaten 5 5 Yanıtla
  • Muhammed Akici:
    sarı takside direnç gösteriyor 8 1 Yanıtla
  • Hakim ATMACA:
    Lanet olası herif yazılım yapay zekanın kontrolüne girmesi insanlığın bitimi demek 5 1 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Onu bunu bilmem ama yapay zeka insanları köleleştirip bu işlemleri onlara yaptırabilir. yani bu üç meslek grubuna da hakim olabilir. 4 0 Yanıtla
  • nihat karayel:
    Hangi akıllı elinde sustalı jilet makas olan robota tras olur 2 0 Yanıtla
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