Bill Gates yapay zekanın devralamayacağı 3 mesleği açıkladı

Yapay zekanın önemi dünya için neredeyse her gün git gide artarken gelişimiyle birlikte birçok mesleğin de tarih olacağı iddiaları ortaya atılıyor.

BAZI SEKTÖRLER HALA KAFA TUTUYOR

Yapay zekanın yükselişinin çalışma şekillerini kökten değiştireceğini ve çoğu geleneksel işin otomasyonla değiştirileceğini vurgulayan ABD'li milyarder Bill Gates, buna rağmen bazı sektörlerin yapay zeka dalgasına karşı dirençli olmayı sürdüreceklerini kaydetti.

3 MESLEK GRUBUNU PAYLAŞTI

Microsoft'un kurucu ortağı olan Gates, yapay zekanın yaygınlaşmasına rağmen önemini koruyacak üç meslek grubunu yazılım, biyoloji ve enerji alanı olarak açıkladı.

YARATICILIK KONUSUNDA YETERSİZ

Bu alanların hâlâ insan uzmanlığına ve müdahalesine ihtiyaç duyduğunu belirten Gates, yapay zekanın daha çok tekrarlayan görevlerde etkili olduğunu ancak karmaşık analizler, teknik bilgi ve yaratıcılık gerektiren işlerde insan gücünün yerini dolduramayacağını vurguladı.