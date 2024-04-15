BİM, Ape Ryder DC20 Elektrikli Bisikleti Satışa Sunuyor

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Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden BİM, geçtiğimiz ay karavan satmasıyla dikkat çekmişti. Önümüzdeki günlerde ise elektrikli bisiklet satacak. Peki özellikleri neler? İşte BİM tarafından satılacak Ape Ryder DC20 Elektrikli Bisiklet ürünün fiyatı…

BİM Ape Ryder DC20 Elektrikli Bisiklet fiyatı ne kadar?

Elektrikli bisikletler, günümüzde ulaşım için en iyi seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor. Hem hafif yapıları hem de motosikletlere kıyasla daha uygun fiyatlı olmaları nedeniyle oldukça popülerler. Şimdi ise BİM, Ape Ryder DC20 Elektrikli Bisiklet satmaya hazırlanıyor.

BİM'in 19 Nisan Cuma günü itibariyle satacağı elektrikli bisikletin özelliklerine baktığımızda 250W motor gücüne sahip olduğunu görüyoruz. 48V 12Ah akü ve Shimano 7 vitese yer veren bisikletin sürüş mesafesi 40 ila 50 kilometre arasındayken, maksimum hızı ise saatte 25 kilometre.

A101'in ardından şimdi de BİM karavan satıyor!

Ape Ryder DC20 Elektrikli Bisiklet özellikleri şu şekilde sıralandı;

Motor Gücü: 250W

Şasi 20" Alaşım

Akü: 48V 12Ah

Gösterge: LCD

Şanzıman: Shimano 7 Vites

Ön Çatal: 20" DOUBLE-TUBE FORK

Sele Duble Konfor

Maksimum Hız: 25 km/s

Sürüş Mesafesi: 40-50 km

Lastikler: KENDA 20" x 4.0

Ön: Arka Fren Disk/Disk

Ağırlık: 31 Kg/ 150 Kg"

BİM tarafından satılacak Ape Ryder DC20 Elektrikli Bisikletin fiyatı ise 39 bin 999 TL olarak belirlendi. 19 Nisan itibariyle tüketicilere sunulacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Elektrikli bisikletin özelliklerini ve fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.