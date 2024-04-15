Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden BİM, geçtiğimiz ay karavan satmasıyla dikkat çekmişti. Önümüzdeki günlerde ise elektrikli bisiklet satacak. Peki özellikleri neler? İşte BİM tarafından satılacak Ape Ryder DC20 Elektrikli Bisiklet ürünün fiyatı…
BİM Ape Ryder DC20 Elektrikli Bisiklet fiyatı ne kadar?
Elektrikli bisikletler, günümüzde ulaşım için en iyi seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor. Hem hafif yapıları hem de motosikletlere kıyasla daha uygun fiyatlı olmaları nedeniyle oldukça popülerler. Şimdi ise BİM, Ape Ryder DC20 Elektrikli Bisiklet satmaya hazırlanıyor.
BİM'in 19 Nisan Cuma günü itibariyle satacağı elektrikli bisikletin özelliklerine baktığımızda 250W motor gücüne sahip olduğunu görüyoruz. 48V 12Ah akü ve Shimano 7 vitese yer veren bisikletin sürüş mesafesi 40 ila 50 kilometre arasındayken, maksimum hızı ise saatte 25 kilometre.
A101'in ardından şimdi de BİM karavan satıyor!
Ape Ryder DC20 Elektrikli Bisiklet özellikleri şu şekilde sıralandı;
Motor Gücü: 250W
Şasi 20" Alaşım
Akü: 48V 12Ah
Gösterge: LCD
Şanzıman: Shimano 7 Vites
Ön Çatal: 20" DOUBLE-TUBE FORK
Sele Duble Konfor
Maksimum Hız: 25 km/s
Sürüş Mesafesi: 40-50 km
Lastikler: KENDA 20" x 4.0
Ön: Arka Fren Disk/Disk
Ağırlık: 31 Kg/ 150 Kg"
BİM tarafından satılacak Ape Ryder DC20 Elektrikli Bisikletin fiyatı ise 39 bin 999 TL olarak belirlendi. 19 Nisan itibariyle tüketicilere sunulacak.
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Elektrikli bisikletin özelliklerini ve fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › BİM, Ape Ryder DC20 Elektrikli Bisikleti Satışa Sunuyor - Son Dakika
Apple, AB yasalarına uyum sağlamak amacıyla App Store'da emülatörlerin yer almasına izin vermeye başladı. Emu64 XL ve iGBA gibi emülatörler ücretsiz olarak indirilebilir ve kullanılabilir hale geldi.
Xiaomi, tablet pazarındaki çalışmalarına devam ediyor ve yakında kullanıcıların karşısına yeni bir model olan POCO Pad ile çıkacak. POCO Pad'in teknik özellikleri hakkında gelen raporlar, cihazın Redmi Pad Pro'nun yeniden markalanmış sürümü olacağını gösteriyor. Cihazda 2.5K piksel çözünürlüğe sahip 12.1 inçlik bir ekran, Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 işlemci, 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama gibi özellikler bulunacak. POCO Pad'in çıkış tarihi ise mayıs ayında olması bekleniyor.
Samsung'un çok beklenen akıllı saati Galaxy Watch 7, önümüzdeki haftalarda resmen tanıtılacak. Yeni teknolojilerle donatılan cihazın sektörde büyük etki yapması bekleniyor. Cihazın Bluetooth 5.3 bağlantısıyla uyumlu olacağı belirtilirken, teknik özellikleri hakkında net bilgiler henüz mevcut değil. Ancak cihazın güçlü bir işlemciye, geniş depolama kapasitesine ve uzun batarya ömrüne sahip olması bekleniyor. Galaxy Watch 7'nin temmuz ayında satışa çıkması ve Apple Watch'a yakın bir performans sunması tahmin ediliyor.
Mercedes, 2024'ün ilk 3 ayında satışlarını geçtiğimiz yıla oranla tam %220 artırarak elektrikli araç alanındaki başarısını sürdürüyor. Ayrıca elektrik otomobil pazarında da %300'lük bir yükseliş kaydedildi. Şirket yönetimi, 2024 yılından itibaren satılan her 4 otomobilden birinin elektrikli olacağını öngörüyor.
Xiaomi, geçen sene kullanıma sunulan HyperOS sürümünün dağıtımını sürdürüyor. Redmi K40 ve Redmi K40 Pro Plus modelleri için HyperOS güncellemesi yayınlandı. Yeni sürüm Android 14'ü temel alırken, mi Pilot kullanıcıları için ilk olarak sunulacak. HyperOS, daha fazla özelleştirme seçeneği ve daha az güç tüketimi sunuyor.
Electronic Arts, Cliffhanger Games tarafından geliştirilen Black Panther oyunu için açık dünya konseptine odaklanıyor. Oyunun detayları, stüdyo tarafından yayınlanan bir iş ilanında paylaşıldı. Oyunda, Wakanda'da geçecek ve zengin bir açık dünya ortamı sunacak. Ayrıca yapay zeka davranışları, kullanıcının oynanışına göre şekillenecek. Oyunun çıkış tarihi henüz belirsizliğini koruyor.
Hollanda'da, McDonald's'ın patates kızartması kokan reklam panoları yakınından geçenleri restoranın kapısına kadar çekmeyi planlıyor.
Synthetic Memories projesi kapsamında üretilen yapay zeka, insanların kaybolmuş anılarını geri kazanmak için anılarını kullanarak görsel üretiyor. Proje, fotoğraflanmayan anıları kalıcı bir şekilde görüntülemek için yapay zeka kullanıyor. Eski AI modelleri kullanılarak oluşturulan fotoğraflar, bazı kusurlar içerebiliyor ancak proje ekibi, bu modellerin belirsiz ve bulanık anı yönlerini yakaladığına inanıyor. Bu girişim, yapay zekanın insan anılarını geri getirme ve görselleştirme potansiyelini gösteren bir örnektir.
Razer BlackShark V2 Pro, yeni bir versiyonuyla karşımıza çıkacak. Son nesliyle PlayStation 5, Xbox One ve Xbox X/S konsollarıyla tam entegre şekilde çalışacak olan kulaklık, özel ses teknolojileriyle üst düzey bir ses deneyimi sunacak. Yeni nesil TriForce Titanium 50 mm sürücüleriyle berrak bir ses performansı verecek olan kulaklık, kullanıcıların frekansları özelleştirmesine de olanak sağlayacak. Razer BlackShark V2 Pro'nun PlayStation 5 versiyonu, Tempest 3D AudioTech teknolojisiyle daha derin bir ses tınısı sunacak. Ürün, 220 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.
Amerika yönetimi, Rocket Lab ve True Anomaly şirketleriyle işbirliği yaparak uzayda askeri bir tatbikat düzenlemeye hazırlanıyor. Tatbikat, ülkenin terörist saldırılara karşı nasıl korunacağını test etmeyi amaçlıyor. Tatbikatta kullanılacak uzay aracı Rocket Lab tarafından üretilecek ve özel bir uydu tarafından takip edilecek. Amerikan askeri birlikleri gerçekçi bir savaş simülasyonu kullanacak ve tatbikatın 2025 yılında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Projenin başarısı ise gelecekteki uzay araştırmaları için önemli bir dönüm noktası olabilir.
Sizin düşünceleriniz neler ?