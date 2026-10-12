Bingöl'de lise öğrencisi, enkaz ve maden için 6 tekerlekli kurtarma robotu geliştirdi - Son Dakika
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Bingöl'de lise öğrencisi, enkaz ve maden için 6 tekerlekli kurtarma robotu geliştirdi

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Bingöl\'de lise öğrencisi, enkaz ve maden için 6 tekerlekli kurtarma robotu geliştirdi
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Bingöl'de lise öğrencisi, arkadaşlarıyla 4-5 aylık çalışmayla enkaz ve maden sahaları için altı tekerlekli arama kurtarma robotu prototipi geliştirdi. Saatte 25 kilometre hıza ulaşan robotun ileride kamera ve üç boyutlu haritalama özellikleriyle geliştirilmesi planlanıyor.

Kahramanmaraş depremlerini yaşayan lise öğrencisi Emir Azam Alban, insanların girmesinin tehlikeli olduğu enkaz ve maden sahalarında kullanılmasını hedeflediği arama kurtarma robotu geliştirdi. Tekerlekli ve süspansiyon sistemine sahip robotun, ilerleyen süreçte kamera ve üç boyutlu haritalama özellikleriyle geliştirilmesi planlanıyor.

Bingöl'de Karşıyaka Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Emir Azam Alban, arkadaşlarıyla birlikte yaklaşık 4-5 aylık çalışma sonucunda arama kurtarma robotunun prototipini hazırladı. Altı tekerleği, iki süspansiyon sistemi ve dört sabit motoru bulunan robot, saatte 25 kilometre hıza ulaşabiliyor. Süspansiyon sistemi sayesinde kayalık ve merdiven gibi engelleri, yaklaşık 5-6 santimetrelik çıkıntıları aşabilecek şekilde tasarlanan robotun geliştirilmesi hedefleniyor.

"Depremi yaşadığım için bu robotun benim için ayrı bir önemi var"

2023 Kahramanmaraş depremlerini yaşadığını belirten Emir Azam Alban, projenin kendisi için kişisel bir anlam taşıdığını söyledi. Depremde çevresindeki bazı kişilerin yakınlarının enkaz altında kaldığını anlatan Avan, "Ben Kahramanmaraş depremzedesiyim. O dönemde şans eseri arkadaşlarımın ve tanıdıklarımızın hiçbiri enkaz altında kalmamış olsa da tanıdığım arkadaşlarımın bazı yakınları enkaz altında kalmıştı. Bu nedenle bu robotun benim için ayrı bir önemi var. Kendisi daha basit bir prototip halinde. Bunu ileride geliştirmeyi planlıyoruz. Yaklaşık 4-5 aylık bir süreçte yaptık. Bu süreçte arkadaşlarımla birlikte birçok zorluk yaşadık çünkü basit bir proje değildi. Ancak ortaya çıkardığımız çalışma beni çok mutlu ediyor. Benim için taşıdığı anlam nedeniyle bu projeye ayrı bir önem veriyorum" dedi.

Robotun kullanım amacına ilişkin bilgi veren Alban, deprem enkazlarında ve madenlerde insanların girmesinin tehlikeli olduğu alanlarda arama kurtarma çalışmalarına destek olmasını hedeflediklerini belirtti. Alban, "Depremde insanların giremeyeceği bazı yerler oluyor. Maden çökmelerinde veya gaz kaçağı gibi durumlarda da insanın girmesinin tehlikeli olduğu alanlar bulunuyor. Ancak arama kurtarma çalışmalarının devam etmesi gerekiyor. Bu tür durumlarda bu araçlara ihtiyaç duyuluyor. Robotun üzerine kamera veya üç boyutlu harita çıkarma gibi özellikler eklendiğinde bulunduğu alanın haritasını çıkarabilecek ve insanların bölgeye erişmesine yardımcı olabilecek bir sisteme dönüşmesini hedefliyoruz. Süspansiyon sistemi sayesinde kayalıklara, merdivenlere ve yaklaşık 5-6 santimetrelik çıkıntılara zorlanmadan tırmanabilecek şekilde tasarlandı" diye konuştu.

Kaynak: İHA
TeknolojiBingölEğitimSon Dakika

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