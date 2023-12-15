Birleşik Krallık, çocuklar için sosyal medya kullanımını sınırlayacak

Yediden yetmişe milyarlarca kişi tarafından kullanılan sosyal medya, insanların hayatlarından kareler paylaşması için kullanılabiliyor. Fakat bu platformlarda zaman zaman zararlı içeriklerin de dolaştığını görebiliyoruz.

Bazı ülkeler bu durum için sosyal medya sağlayıcılarına önemli yükümlülükler veriyor. Fakat bu kimi zaman yetersiz kalabiliyor. Son gelişmelere göre ise Birleşik Krallık, çocuklar için sosyal medya kullanımı sınırlandıracak.

Birleşik Krallık'ta çocuklar için sosyal medya yasağı gündemde

Birleşik Krallık, yakın zamanda Çevrimiçi Güvenlik Yasası'nı (Online Safety Bill) yürürlüğe soktu. Bu yasa, sosyal medya platform sağlayıcılarına zararlı içerikleri kaldırması yükümlülüğünü veriyor. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen şirketlere ise gelirinin yüzde 10'u kadar ceza verilebiliyor.

Son gelişmelere göre Birleşik Krallık, çocukları zararlı içeriklerden korumak için sadece bu yasayla kalmayacak. Bazı kaynaklara göre Başbakan Rishi Sunak, 16 yaşın altındakilere yönelik sosyal medya yasaklaması getirmeyi planlıyor. Bu plan, Birleşik Krallık'ta tartışma konusu oldu.

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Önemli bir kaynağa göre hükümet, önümüzdeki yılın başlarında çocukların sosyal medya kullanımının potansiyel risklerini araştırmayı planlıyor. Bu araştırmanın sonucunda 16 yaşın altındakilere sosyal medyanın yasaklanıp yasaklanmayacağı karar verilecek.

Bir hükümet sözcüsü ise yaptığı açıklamada böyle bir kısıtlama getirmek yerine ebeveynlere sorumluluk vermenin yollarını aradıklarını dile getirdi. Yani bu açıklamaya göre yasaklama getirmek ikinci planda tutuluyor.

Aslına bakacak olursak çocukların sosyal medya kullanımı sırasında zararlı içerikler görmesine yönelik daha fazla önlem alınması, 2017 yılından beri tartışılıyor. Çeşitli vakıf ve dernekler, bu tartışmalarda önemli bir rol oynuyor.

Sosyal medyada tartışmalara yol açtı

Çocuklar için sosyal medya yasağı getirilmesi ihtimaline karşı yasağın uygulanıp uygulanmadığının nasıl takip edileceği sosyal medyada bazı tartışmalara yol açtı. Birçok kişi, böyle bir yasağın geniş çapta uygulanamayacağını ve bu nedenle farklı önlemler alınması gerektiğini düşünüyor.

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