BMW Modellerindeki 'i' Takısı Kaldırılıyor - Son Dakika
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Teknoloji

BMW Modellerindeki 'i' Takısı Kaldırılıyor

BMW Modellerindeki \'i\' Takısı Kaldırılıyor

Alman otomobil üreticisi BMW, elektrikli otomobillere odaklanmak için model isimlerindeki 'i' takısını kaldırma kararı aldı. Bu kararla birlikte 'i' takısı sadece elektrikli otomobillerde kullanılacak, benzinli modellerde ise yeni bir takı veya isim kullanılmayacak.

02.05.2024 17:16
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Alman otomobil üreticisi BMW elektriklenme yolundaki hamlelerine hız kesmeden devam ediyor. Avrupalı üreticileri elektrikli otomobillere hala çekimser yaklaşsa da bu alanda adımlar atmaktan da geri durmuyorlar. Bu kapsamda BMW'de yeni modelleri piyasaya sürmenin yanında model isimlerindeki "i" takısını da kaldırma kararı aldı. Peki bu BMW modellerinde "i" ne demek oluyordu, ne anlama geliyordu? Neden kaldırıldı? İşte detaylar…

BMW modellerindeki "i" ne demek? Neden kaldırılıyor?

Alman otomobil üreticisi BMW bu zamana kadar model isimlerinde karmaşık ve farklı isimleri kullanmayı tercih etmedi. Fransız otomobil üreticisi Renault'un "her yıl yeni model ismi" tutumuna karşı BMW yıllardır 1, 2, 3, 4, 5 Serisi gibi model isimleriyle yoluna devam etti. Elektrikli otomobil klasmanında ise bu isimler i3, i4, i5, i7 şeklinde devam etti.

BMW Modellerindeki 'i' Takısı Kaldırılıyor

Tabi burada bir karışıklıkta ortaya çıktı. BMW içten yanmalı otomobillerinde 3.20i, 5.20i gibi isimler kullanıyordu. Yani "i" takısı sadece elektrikli modellerde değil aslında eski dönemlerden beri benzinli ünitelerde de yerini alıyordu. Marka burada kullanıcıların "elektrikli, içten yanmalı" ayrımını tam olarak yapamamasını gerekçe göstererek benzinli BMW modellerini temsil eden "i" takısını kaldırma kararı aldığını duyurdu.

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Burada ilginç olan konu ise markanın "i" takısını kaldırıyor olmasına karşı dizel ünitelerdeki "d" takısını kaldırmayı düşünmüyor oluşu. Artık trafikte ilerlerken önümüze dizel takılı bir BMW'nin çıkması olası ancak yeni model benzinli bir BMW'nin arkasında sadece 3.20 veya 4.20 yazacak. Alışılagelen "i" takısı otomobillerde yer almayacak.

BMW yaptığı bu yeni hareket ile birlikte kullanıcıların i5 ve 5.20i arasındaki farkı daha kolay anlayacaklarını belirtiyor. Alınan kararla birlikte artık "i" takısı sadece elektrikli otomobillerde kullanılacak. Benzinli BMW modellerine ise yeni bir takı veya isim getirilmeyecek. Peki siz BMW'nin bu yeni kararı hakkında ne düşünüyorsunuz?

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji BMW Modellerindeki 'i' Takısı Kaldırılıyor - Son Dakika

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