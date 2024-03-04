Boeing 737 Max ve 787 Uçaklarında Tasarım Hatası

Geçtiğimiz günlerde Boeing 737 Max ve 787 uçaklarında yer alan tasarım hatasından sizlere bahsetmiştik. Konuyla ilgili incelemeler sürerken FAA duruma el attı. Uçakların tasarım hatasının düzeltilmesini istedi. İşte Beoing 737 Max ve 787 uçaklarında yer alan tasarım hatasının detayları…
Boeing 737 Max ve 787 modellerinde tasarım hatası fark edildi! İşte detaylar…
Boeing, 737 Max ve 787 uçaklarını detaylı bir incelemeye aldı. Firma bizzat kendisi bu uçaklarda yer alan bir tasarım hatasını fark etti. Konuyla ilgili yapılan açıklamalar ve Federal Havacılık İdaresi'ne sunulan raporların ardından sorun için çözüm çalışmaları başladı. Federal Havacılık İdaresi FAA duruma bizzat el atarak yapısal tasarımın düzeltilmesini talep etti.
Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamalarda Boeing 737 Max ve 787 uçaklarında motor buzlanma önleme sistemi tasarımında bir hata keşfedildi. Hata ile ilgili gerekli raporlar Ocak ayında hazırlandı ve Federal Havacılık İdaresi FAA kuruluna sunuldu. Konuyla ilgili hata "çok uç durumlar altında" tehlikeli olarak sınıflandırıldı.
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Yani evet, böyle bir hata var. Ancak bu durumun yaşatacağı olumsuzluk gerçekten imkansıza yakın durumlarda ortaya çıkmaktaydı. ve bu değerlendirmenin ardından Boeing konuyla ilgili olarak "muafiyet" talebinde bulundu. Tek bir uçak çeşidinde yaşanan bu tarz bir sorunda muafiyet kararı çıkabilir. Ancak sorunun tek bir uçak modeliyle sınırlı olmadığı görüldü.
Devam eden süreçte, aynı sorunun 787 modellerinde de yer aldığı bildirildi. Bahsi geçen bu sorundan ötürü ismi açıklanmayan bir havayoluna ait olan Boeing 787 "küçük" olarak sınıflandırılan bir hasar aldı. Ancak bu durumun ardından FAA olaya el attı.
Federal Havacılık İdaresi FAA konuyla ilgili olarak Boeing markasından 737 Max ve 787 uçaklarında yaşanan tasarım hatası sorunun bir an önce çözülmesini istedi. Önerilen FAA direktifi Boeing'in, birincil elektrik sisteminin arızalanması durumunda uçak sistemlerine yedek güç kaynağı sağlayan ünitenin dahili tasarımını incelerken potansiyel tek bir arıza noktası tespit ettiğini belirtiyor. Kısacası ana sorun yedek güç ünitesinden kaynaklı.
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Son Dakika › Teknoloji › Boeing 737 Max ve 787 Uçaklarında Tasarım Hatası - Son Dakika
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