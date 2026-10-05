Bolu Dörtdivan'da TÜBİTAK projesiyle 3 günlük bilim etkinliğine öğrenciler katılacak - Son Dakika
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Bolu Dörtdivan'da TÜBİTAK projesiyle 3 günlük bilim etkinliğine öğrenciler katılacak

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Bolu Dörtdivan\'da TÜBİTAK projesiyle 3 günlük bilim etkinliğine öğrenciler katılacak
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Bolu Dörtdivan'da TÜBİTAK 4009 destekli "Köyden Bilime, Gelenekten Geleceğe" projesi başladı. Proje kapsamında öğrenciler 3 gün boyunca yaklaşık 20 kişilik gruplarla yapay zeka, dronla tohum ekimi ve gökyüzü gözlemi yapacak.

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde, ortaokul öğrencilerini bilim ve teknolojiyle buluşturmak amacıyla TÜBİTAK 4009 Köy Okullarına Yönelik Destek Programı kapsamında "Köyden Bilime, Gelenekten Geleceğe" projesi hayata geçirildi.

Bolu Bilim ve Sanat Merkezi ile Dörtdivan Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu işbirliğinde yürütülen proje kapsamında düzenlenen 3 günlük etkinliklerde öğrenciler, yapay zeka, su roketi, dronla tohum ekimi, doğa, geleneksel oyunlar ve gökyüzü gözlemi gibi farklı alanlarda uygulamalı çalışmalar gerçekleştirecek.

Öğrenciler, dersler yerine planlanan çalışmalara yaklaşık 20 kişilik gruplar halinde katılacak.

İstasyon sistemiyle gerçekleştirilecek atölyelerde öğrenciler, farklı bilimsel ve kültürel etkinlikleri deneyimleyecek.

Projenin ilk gününde öğrenciler, "Kefirin İçindeki Gizli Bilim: Probiyotikler ve Fermantasyon" atölyesinde fermantasyon sürecini ve probiyotikleri inceleyecek.

Daha sonra "Tohum Topları ile Çevremi Çiçeklendiriyorum-Ağaçlandırıyorum" ve "Doğanın Dijital Ayakizi" etkinlikleri ile Kahoot bilgi yarışması düzenlenecek.

Yarın yapılacak etkinliklerde öğrenciler "Yapay Zeka ile Akıllı Öğrenme" çalışmasına katılacak. "Anılarla Bilim" söyleşisinin ardından su roketi atölyesi gerçekleştirilecek.

Programda ayrıca "Doğanın Dijital Ayakizi" ile "Köy Okullarında Uçuş Simülasyonu ile Havacılık Okuryazarlığı" etkinlikleri yer alacak.

Öğrenciler, animasyon ve benzetim tabanlı etkileşimli STEM (Science/Technology/Engineering/Mathematics) çalışmalarıyla havacılık ve uçuşa ilişkin temel kavramları uygulamalı olarak öğrenme fırsatı bulacak.

Günün akşam bölümünde ise katılımcılar teleskoplarla gökyüzünü gözlemleyecek.

Projenin son gününde "Doğadan İlham Alan Tasarımlar: Biyomimetik Atölyesi" gerçekleştirilecek.

Öğrenciler bu çalışmada doğadaki yapı ve işleyişlerden ilham alınarak tasarım geliştirme yaklaşımıyla tanışacak.

İlk gün hazırlanan tohum toplarının devamı niteliğindeki çalışmada, dron kullanılarak tohum ekimi yapılacak.

Program kapsamında öğrencilerin teknoloji kullanım alışkanlıklarına yönelik farkındalıklarının artırılması amacıyla öğrenciler ayrıca "Benimle Aşık Atabilir Misin? Aşık Oyunu ile Tarih ve Doğa Bilinci" faaliyetinde geleneksel oyunlar aracılığıyla tarih ve doğa bilinci üzerine çalışma yapacak.

Aynı saatlerde öğretmenler ve köy halkına yönelik teknoloji bağımlılığı farkındalık söyleşisi gerçekleştirilecek.

Üç günlük program, öğrencilerin proje başında belirledikleri sorulara geri dönerek öğrendiklerini değerlendirmelerinin ardından düzenlenecek Kahoot etkinliği ve kapanış programıyla sona erecek.

Proje kapsamında öğrencilerin etkinlikleri daha iyi takip edebilmesi amacıyla dijital rehber hazırlandı.

Ortaokulda düzenlenen projenin açılış programına Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, Dörtdivan Kaymakamı Tugay Cantürk, Belediye Başkanı Hamza Efe, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA
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