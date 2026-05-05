Bor Araştırmaları İçin Yeni Karar Destek Modeli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bor Araştırmaları İçin Yeni Karar Destek Modeli

Bor Araştırmaları İçin Yeni Karar Destek Modeli
05.05.2026 18:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir Üniversitesi, bor madenine yönelik veri temelli karar destek modeli geliştirdi.

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) akademisyenlerinin imzasını taşıyan akademik çalışma, Türkiye'nin stratejik kaynaklarından biri olan bor madenine yönelik araştırma altyapısının planlanması için veri temelli ve çok kriterli karar destek modeli geliştirdi.

BAÜN Savaştepe Meslek Yüksekokulu akademisyenlerinden Doç. Dr. Gülşah Çelik Gül ve Balıkesir Meslek Yüksekokulu akademisyenlerinden Öğr. Gör. Metin Gül tarafından ortaya konulan, "From resource to innovation: A decision framework for sustainable boron research infrastructure" başlıklı çalışma, uluslararası dergi sıralamalarında en üst dilim olan Q1 kategorisindeki "Materials & Design" dergisinde yayımlandı.

Doç. Dr. Gülşah Çelik Gül; "Bor araştırmalarında veri temelli karar destek modeli sürdürülebilir ekosisteme katkı sunuyor"

Çalışma hakkında bilgi veren Doç. Dr. Gülşah Çelik Gül, Balıkesir Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen araştırmanın, bor madenine yönelik bilimsel çalışmaların daha etkin ve sürdürülebilir bir çerçevede yürütülmesini sağlamak amacıyla akademi, sanayi ve altyapı bileşenlerini bütüncül bir yaklaşımla ele aldıklarını belirtti. Geliştirilen modelin, sürdürülebilir bir araştırma ekosisteminin nasıl oluşturulabileceğine dair kapsamlı bir karar destek yapısı sunduğunu ifade etti.

Doç. Dr. Gülşah Çelik Gül, Türkiye'de bor maden yataklarının bulunduğu bölgelerde yer alan dört üniversitenin bor araştırmaları açısından performanslarının belirlenmesi amacıyla çok kriterli karar verme yöntemlerine dayalı kapsamlı bir analiz gerçekleştirildiğini ifade etti. Doç. Dr. Gülşah Çelik Gül, bu kapsamda akademik kapasite, araştırma altyapısı, sanayi ile iş birliği, ulaşım ve lojistik erişilebilirlik ile çevresel faktörler olmak üzere toplam 18 alt kriter ve 4 ana kriterin değerlendirildiğini belirtti. Doç. Dr. Gülşah Çelik Gül, Entropi, Bulanık AHP ve hibrit ağırlıklandırma yaklaşımları ile elde edilen verilerin Topsıs, Vıkor, Moora, Copras ve Waspas yöntemleri kullanılarak analiz edildiğini ifade etti.

Çalışmanın ayırt edici yönünün farklı yöntem ve ağırlıklandırma senaryoları arasında yüksek düzeyde uyum sağlayan, istikrarlı ve güvenilir sonuçlar üreten bir karar çerçevesi geliştirilmesi olduğunu ifade eden araştırmacılar, yapılan istatistiksel analizlerde yöntemler arasında güçlü bir tutarlılık tespit edildiğini ve elde edilen sonuçların yüksek güvenilirliğe sahip olduğunun ortaya konduğunu belirtti.

Elde edilen araştırmalar doğrultusunda Balıkesir Üniversitesinin tüm değerlendirme senaryolarında en uygun alternatif olarak belirlendiğinin altını çizen araştırmacılar, diğer üniversitelerin ise sırasıyla Uludağ Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Dumlupınar Üniversitesi olarak sıralandığını belirtti. Bu sonucun, Balıkesir'in bor rezervlerine yakınlığı, akademik altyapısı ve sanayi ile etkileşim potansiyeli gibi çok boyutlu avantajlarının bir yansıması olarak değerlendirildiğini vurguladı.

Çalışmanın Türkiye'nin bor kaynaklarını daha yüksek katma değerli ürünlere dönüştürme hedefi doğrultusunda, araştırma altyapılarının bilimsel, şeffaf ve veri temelli yaklaşımlarla planlanmasına katkı sağladığını söyleyen araştırmacılar, geliştirilen modelin yalnızca bor alanı ile sınırlı kalmadığını, farklı stratejik sektörlerde araştırma ve inovasyon altyapılarının planlanmasında da uygulanabilecek nitelikte olduğunu ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri açısından önemli bir referans sunduğunu açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Bor Araştırmaları İçin Yeni Karar Destek Modeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı
Beşiktaş’ta ayrılık Sergen Yalçın’ın ’’Kalsın’’ dediği ismi yönetim istemedi Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın'ın ''Kalsın'' dediği ismi yönetim istemedi
Tunceli Belediyesinden “şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın“ uyarısı Tunceli Belediyesinden "şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın" uyarısı
Yüksel Yıldırım’dan İrfan Can Eğribayat’ın geleceği hakkında açıklama Yüksel Yıldırım'dan İrfan Can Eğribayat'ın geleceği hakkında açıklama
Katar ve BAE hava sahalarını kapattı Katar ve BAE hava sahalarını kapattı

19:40
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny’e kötü haber
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny'e kötü haber
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
18:45
Real Madrid’in büyük hayali Kenan Yıldız
Real Madrid'in büyük hayali Kenan Yıldız
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:41
Ordu’da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 20:01:57. #7.13#
SON DAKİKA: Bor Araştırmaları İçin Yeni Karar Destek Modeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.