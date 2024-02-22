Lionsgate'in Eli Roth tarafından yönetilen Borderlands film uyarlamasının merakla beklenen fragmanı nihayet geldi. Çarpıcı görselleri ve mizahıyla fragman, Marvel'ın Guardians of the Galaxy serisini bir hayli anımsatıyor.
Borderlands filmi ilk fragmanı yayınlandı
Aynı adlı popüler oyun serisinden uyarlanan Borderlands, Cate Blanchett tarafından canlandırılan uzaylı kanun kaçağı Lilith'in maceralarını konu alıyor. Ana gezegeni Pandora'ya dönen Lilith, keşfedilmemiş zenginlikler barındırdığı söylenen efsanevi bir kasayı ortaya çıkarma arayışına girer. Görevinde ona yardımcı olmak için, her biri kendine özgü becerilere ve kişiliklere sahip olan bir Kasa Avcıları ekibi kurar.
Lilith'e görevinde paralı asker Roland (Kevin Hart), çılgın bilim adamı Dr. Tannis (Jamie Lee Curtis), ezer-geçer Tiny Tina (Ariana Greenblatt), Tiny Tina'nın infazcısı Krieg (Florian Munteanu) ve eksantrik robot Claptrap (Jack Black) katılıyor. Farklılıklarına rağmen bu rengarenk ekip, Pandora'nın kaosunun ortasında servet ve zafer aramaya kararlı bir ekip olarak karşımıza çıkıyor.
Fragman, yönetmen Eli Roth'un Borderlands oyunlarının kendine özgü konturlu grafiklerini filme yansıtma konusunda yeteneğini konuşturmuş ve izleyicileri mizah ve tehlikeyle dolu canlı ve kaotik bir dünyayla tanıştıracak. Esprili tek satırlık repliklerden patlayıcı aksiyon sahnelerine kadar, fragman sevilen oyun serisinin ruhuna sadık kalmış gibi görünüyor.
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Son Dakika › Teknoloji › Lionsgate'in Eli Roth tarafından yönetilen Borderlands filmi için ilk fragman yayınlandı - Son Dakika
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