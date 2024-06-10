Boyabat Bilim ve Sanat Şenliği\'nde Öğrencilerin Eserleri Sergilendi

Teknoloji

Boyabat Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) tarafından yıl içinde sosyal bilimler, fen bilimleri, matematik ve görsel sanatlar alanlarındaki atölye çalışmalarında üretilen eserlerin sergilendiği Bilim ve Sanat Şenliği düzenlendi.

Boyabat 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi salonunda düzenlenen etkinlikle yıl içinde sosyal bilimler, fen bilimleri, matematik ve görsel sanatlar alanlarında 13 stanta 73 eser sergilenerek danışman öğretmen ve proje üreten öğrenciler tarafından izleyicilere tanıtılıp, bilgilendirmede bulunuldu.

Boyabat Bilim ve Sanat Merkezi Müdür Yardımcısı Volkan Keskin, "Öğrencilerimizin yıl boyunca ders ve atölye çalışmalarında yapmış oldukları etkinliklerde ortaya çıkarmış oldukları ürünler, gerek ulusal gerek uluslararası alanda katıldıkları yarışmaların, projelerin sergilendiği bilim şenliğine hoş geldiniz." dedi.

Konuşmanın ardından Kaymakamı Enver Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Ayşenur Türkmen, Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Çağrı Alperen, öğretmen ve öğrencilerin birlikte kurdele kesimiyle serginin açılışı yapıldı.

Kaymakam Yılmaz ve beraberindeki protokol üyeleri standlarda sergilenen eserleri inceleyip danışman öğretmen ve öğrencilerden bilgi aldılar.

Etkinlikte ayrıca Görsel Sanatlar Öğretmeni Aşkın Ayrancıoğlu'nun atölyesinde çalışan öğrencilerin "Bilim ve Sanat İnsanları" Portre sergisi ve Uluslararası Aşık Veysel Portreleri sergilendi. Bu sergilerde öğrencilerin yaptığı Aşık Veysel portreleri yerli ve yabancı ustaların eserleriyle birlikte yer aldı. Her iki sergide toplam 57 eser beğeniye sunuldu.