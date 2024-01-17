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BTK Akademi Yapay Zeka Zirvesi'nde Yapılan İş Birliği Protokolü ile Türkiye'de Yapay Zeka Eğitimi Artacak - Son Dakika
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BTK Akademi Yapay Zeka Zirvesi'nde Yapılan İş Birliği Protokolü ile Türkiye'de Yapay Zeka Eğitimi Artacak

Ankara'da düzenlenen BTK Akademi Yapay Zeka Zirvesi'nde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yapay zekanın Türkiye'nin dijital dönüşümünde kilit rol oynayacağını belirtti. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) arasında imzalanan iş birliği protokolü ile üniversite müfredatlarına yapay zeka ve dijital teknolojilere dair derslerin eklenmesi sağlanacak. Bu protokol sayesinde Türkiye'nin yapay zeka ve dijital teknolojiler alanındaki insan kaynağı kapasitesi artacak ve üniversite-sektör iş birliği daha da gelişecektir.

BTK Akademi Yapay Zeka Zirvesi\'nde Yapılan İş Birliği Protokolü ile Türkiye\'de Yapay Zeka Eğitimi Artacak
17.01.2024 - 00:29,
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Ankara'da düzenlenen BTK Akademi Yapay Zeka Zirvesi'nde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapay zekanın Türkiye'nin dijital dönüşümünde kilit rol oynayacağını söyledi. Türkiye'de yapay zeka alanında yapılacak çalışmalar neler? Ayrıntılar videomuzda!

Ulaştırma Bakanı'na yapay zeka sürprizi!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) arasında, üniversite müfredatlarına yapay zeka ve dijital teknolojilere dair derslerin eklenmesini öngören iş birliği protokolü imzalandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar'ın katılımıyla BTK'da düzenlenen protokol imza töreni ve BTK Akademi Yapay Zeka Zirvesi'24, dijital teknolojilerdeki hızlı gelişmelere dikkat çeken Özvar'ın konuşmasıyla başladı. Lisans seviyesinde "Yapay Zeka Mühendisliği" ve "Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği" bölümleri ile lisansüstü düzeyde çeşitli programların açıldığına değinen Özvar, bu alandaki program sayısının artırılabileceğini belirtti.

Protokol kapsamında, BTK Akademi tarafından verilen yapay zeka ve dijital teknolojilerle ilgili dersler, üniversitelerin müfredatlarına dahil edilecek ve bu derslerin kredilendirilmesi sağlanacak. Dersler çevrimiçi veya yüz yüze olarak takip edilebilecek.

Protokolün, Türkiye'nin stratejik alanlarda ihtiyaç duyduğu nitelikli beşeri sermayenin yetişmesinde ve üniversite-sektör iş birliğinin gelişmesinde önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirten Özvar, iş birliğinin daha da güçlenmesi yönündeki iradeyi teyit etti.

Protokolün önemi

Yapay zeka ve dijital teknolojiler alanında nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi için bu iş birliği önemli bir adım. Protokol kapsamında, BTK Akademi tarafından verilen derslerin üniversitelerin müfredatlarına dahil edilmesiyle, bu dersleri alan öğrenciler, üniversite kredilerini tamamlayabilecek ve diploma alabilecekler. Bu durum, öğrencilerin yapay zeka ve dijital teknolojiler alanındaki bilgi ve becerilerini geliştirmelerine önemli katkı sağlayacak.

Protokol, ayrıca üniversite-sektör iş birliğini geliştirmesi açısından da önemli. Protokol kapsamında, BTK ve üniversiteler arasında ortak çalışmalar yürütülebilecek. Bu çalışmalar, yeni derslerin açılması, müfredat çalışmalarının birlikte gerçekleştirilmesi gibi konularda işbirliğinin daha da ilerlemesine imkan sağlayacak.

Protokolün hayata geçirilmesi için Yükseköğretim Kurulu ve BTK tarafından bir çalışma grubu oluşturulacak. Bu çalışma grubu, protokolün uygulanmasına ilişkin ayrıntıları belirleyecek. Çalışma grubu, derslerin hangi üniversiteler tarafından verileceğini, derslerin kredilendirme sistemini, sınavların nasıl gerçekleştirileceğini gibi konuları belirleyecek. Bu proje, Türkiye'nin yapay zeka ve dijital teknolojiler alanındaki insan kaynağı kapasitesi önemli ölçüde artacak. Bu durum, Türkiye'nin bu alandaki rekabet gücünün artmasına katkı sağlayacak.

Kaynak: Shiftdelete
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Türkiye, Ankara, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji BTK Akademi Yapay Zeka Zirvesi'nde Yapılan İş Birliği Protokolü ile Türkiye'de Yapay Zeka Eğitimi Artacak - Son Dakika


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