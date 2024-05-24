BTK, Türkiye'ye temsilci atayan X'in reklam yasağını kaldırdı - Son Dakika
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Teknoloji

BTK, Türkiye'ye temsilci atayan X'in reklam yasağını kaldırdı

BTK, Türkiye\'ye temsilci atayan X\'in reklam yasağını kaldırdı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türkiye'ye temsilci atayan sosyal medya platformu X'in reklam yasağını kaldırdı. X Corp. (Twitter/X) adlı sosyal ağ sağlayıcısı, Türkiye'de temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirdiği için 19 Temmuz 2023'te getirilen reklam yasağı kaldırıldı.

24.05.2024 11:53
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türkiye'ye temsilci atayan sosyal medya platformu X'in reklam yasağını kaldırıldığını duyururken konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, eski unvanı Twitter, Inc. olan X Corp. (Twitter/X) adlı sosyal ağ sağlayıcısı, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca, "Türkiye'de temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü" yerine getirdi. Bu nedenle platforma 19 Temmuz 2023'te getirilen reklam yasağı kaldırıldı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye temsilcilik atamayan X'e ek yaptırım olarak bant daraltma cezasının verilip verilmeyeceği konusu tartışma yaratırken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Hala 'X' Türkiye'ye temsilci atamadı. Bununla ilgili bir kanuni düzenleme de gerekecek. Görüşmelerimiz hala devam ediyor. Yürürlükte olan bir reklam yasağı var. Devamında bant daraltma da gündemimizde." açıklamasında bulunmuştu.

Türkiye'de temsilcilik açması konusunda uyarılan sosyal medya platformu X'e temsilcilik açılana kadar reklam yasağı getirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji BTK, Türkiye'ye temsilci atayan X'in reklam yasağını kaldırdı - Son Dakika

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