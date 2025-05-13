BTÜ'den Çevre Dostu Ambalaj İnovasyonu

Bursa Teknik Üniversitesince (BTÜ), farklı sektörlerde kullanılabilecek ultraviyole ışınlarına dirençli, kolofan (reçine) ve polimer esaslı, biyobozunur (bakteri ve diğer organizmalarca bozunan plastikler) ambalaj filmleri geliştirilecek.

BTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü doktora öğrencisi Merve Genç yürütücülüğünde sürdürülen "Polimerize Kolofan ile Polimer Esaslı Biyobozunur Ambalaj Filmlerinin Geliştirilmesi ve Derin Ötektik Çözeltilerin Plastikleştirici Olarak Kullanım Olanaklarının Araştırılması" başlıklı proje, TÜBİTAK 1002-A programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

Danışmanlığını Prof. Dr. Murat Ertaş'ın, araştırmacılık görevini Doç. Dr. Ömür Aras'ın üstlendiği proje kapsamında, karaçam, kızılçam ve sarıçam gibi iğne yapraklı ağaçlardan elde edilen kolofan maddesi kullanılarak ambalaj filmleri üretilmesi amaçlanıyor.

Ham formda kırılgan, zayıf termal özelliklere sahip ve düşük oksidasyon direncine sahip olan kolofan, bu projede çeşitli yöntemlerle modifiye edilerek daha dayanıklı, uzun ömürlü bir forma dönüştürülecek. Böylece, yüksek oksidasyon direnci ve termal kararlılığa sahip biyobozunur ambalaj filmleri elde edilmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen proje yürütücüsü Merve Genç, geliştirecekleri ürünün tamamen doğal ve çevre dostu olacağını vurguladı.

Amaçlarının doğal içeriklerle, doğaya zarar vermeden çözünebilen, ultraviyole ışınlara dayanıklı ve uzun raf ömrü sunan ambalaj filmleri üretmek olduğunu belirten Genç, "Özellikle plastik ambalajların doğada yüzyıllar boyunca kalıcı olması büyük bir çevresel sorun. Bizim geliştireceğimiz film ise kısa sürede doğada çözünebilecek ve çevreye zarar vermeyecek." ifadesini kullandı.

Genç, BTÜ laboratuvarlarında geliştirilecek projede, aynı zamanda enerji ve maliyet tasarrufu da sağlanacağının altını çizerek, şunları kaydetti:

"TÜİK verilerine göre yalnızca 2023 yılında Türkiye 28 bin tonun üzerinde kolofan ve türevleri ithal ederek yaklaşık 55 milyon dolar ödeme yaptı. Geliştirdiğimiz özgün yöntemle, yerli ham madde kullanarak katma değeri yüksek ürünler üretiminin sağlanmasını ve böylece ülkemizde reçine üretiminin yeniden canlanmasına önemli katkılar koymayı hedefliyoruz."