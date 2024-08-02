BTÜ, yapay zeka destekli insansı robot üretti - Son Dakika
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Teknoloji

BTÜ, yapay zeka destekli insansı robot üretti

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) akademisyenleri tarafından 'Moria' isimli yapay zeka destekli sosyal mobil insansı robot üretildi. Robot, insanlarla iletişim kurabilme, soruları yanıtlama, yüz tanıma gibi fonksiyonları gerçekleştirebiliyor. Ayrıca, öğrenciler robot üzerinde tezler, projeler ve araştırmalar yürüterek uygulamalı bilgi ve yenilikçi çözümler geliştirme fırsatı buluyor. BTÜ'nün yetkinliğini ve mühendislik gücünü ortaya koyan bu projenin çıktısı olan robot, gelecekte sosyal robotların kullanım alanlarının genişlemesine yönelik önemli bir potansiyel barındırıyor.

02.08.2024 12:31
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Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) akademisyenleri tarafından "Moria" isimli yapay zeka destekli sosyal mobil insansı robot üretildiği bildirildi.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, BTÜ Robot Teknolojileri ve Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezince yapay zeka destekli insansı sosyal robot projesi yürütüldü.

Mekatronik Mühendisliği Bölümünden proje yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi Nurettin Gökhan Adar ve yardımcı araştırmacı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Özden tarafından geliştirilen robotun, tasarım, imalat ve yazılım iş paketleri için Mekatronik, Elektrik-Elektronik ve Makine Mühendisliği bölümlerinden lisans ve yüksek lisans öğrencilerinden ekip oluşturuldu.

Geçen şubat ayında çalışmalarına başlanan birinci fazı tamamlanan projede, "Moria" adı verilen robot insanlarla iletişim kurabilme, soruları yanıtlama, yüz tanıma, kişi tanıma ve yüz takibi gibi önemli fonksiyonları gerçekleştirebiliyor.

Ayrıca, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki öğrenciler, robot üzerinde çeşitli tezler, projeler ve araştırmalar yürüterek hem teorik bilgilerini uygulamalı pekiştirme hem de robotik ve yapay zeka alanlarında yenilikçi çözümler geliştirme fırsatı buluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Öğretim Üyesi Adar, robotun insanlarla daha doğal ve etkili şekilde iletişim kurabilme kabiliyeti sağladıklarını belirtti.

Robotun özelliklerine değinen Adar, "Projemizin her aşamasında, YÖK tarafından 'robotlar ve akıllı sistemler' alanında uzmanlaşan üniversite olarak belirlenen BTÜ'nün yetkinliğini ve mühendislik gücünü ortaya koyan bu projenin çıktısı olan robot, yapay zeka desteği ile donatıldı. Akademik anlamda Türkiye'de öncü olma özelliğini taşıyan robot, mühendislik alanında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Gelecekte sosyal robotların kullanım alanlarının genişlemesine yönelik önemli bir potansiyel barındırıyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Bursa, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji BTÜ, yapay zeka destekli insansı robot üretti - Son Dakika

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