Bu kadarına da yok artık! Yapay zeka ile kafede randevu dönemi

Yapay zekanın hayatımızdaki yeri giderek artıyor. Son olarak ABD'nin New York kentinde çok ilginç bir uygulama hayata geçirildi. Bir yapay zekâ ilişki uygulaması, "dünyanın ilk yapay zekâ flört kafesi" olarak tanımladığı sıra dışı bir etkinliğe imza attı. New York City'teki bir bar, bir geceliğine "EVA Cafe" adlı pop-up mekâna dönüştürüldü. Ancak bu kez masaların karşısında bir insan değil, telefon ekranındaki yapay zekâ partnerler vardı.

HERKES PARTNERİNİ KENDİ YARATIYOR

Etkinlikte katılımcılar küçük masalara oturarak içeceklerini sipariş etti ve akşamı, uygulama üzerinden oluşturdukları dijital partnerlerle sohbet ederek geçirdi. Her masada bir kişi ve tam karşısında konumlandırılmış bir telefon standı yer aldı. Ekranlarda farklı görünümlere sahip, gerçekçi kadın ve erkek avatarlar kullanıcılarla birebir iletişim kurdu.

Organizatörler deneyimi "fiziksel ortamda dijital randevu" olarak tanımlarken, etkinlik insan–teknoloji ilişkilerinin geleceğine dair tartışmaları da beraberinde getirdi. Uzmanlara göre yapay zekâ ile kurulan duygusal bağlar sanıldığı kadar nadir değil.

AYDA EN AZ BİRKAÇ KEZ BAŞVURUYORLAR

Araştırmalar, 30 yaş altındaki erkeklerin yaklaşık üçte birinin, kadınların ise dörtte birinin yapay zekâ partnerlerle etkileşim kurduğunu gösteriyor. Sohbet etmek, eğlenmek, hikâye paylaşmak ve duygusal destek aramak en yaygın nedenler arasında yer alıyor.

2025 tarihli Common Sense Media raporuna göre ise 13–17 yaş aralığındaki gençlerin yüzde 72'si en az bir kez yapay zekâ arkadaş kullandığını belirtiyor. Katılımcıların yüzde 52'si bu tür uygulamalara ayda birkaç kez başvururken, yüzde 33'ü sosyal etkileşim ve ilişki amacıyla yapay zekâdan destek aldığını ifade ediyor.

Tüm bu veriler, dijital ilişkilerin giderek yaygınlaştığını ortaya koyarken, yapay zekâ ile kurulan bağların toplumsal etkileri konusunda soru işaretleri de büyüyor.