Call of Duty Modern Warfare 3 Ücretsiz Deneme Sürümüne Açıldı

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Infinity Ward tarafından geliştirilen ve 2023'te Activision tarafından yayınlanan FPS oyunu Call of Duty Modern Warfare 3, yeni sezonun yayınlanmasının şerefine kısa bir süreliğine ücretsiz erişime açıldı. Buna göre oyunu, belirlenen tarihe kadar oynayabilirsiniz. İşte ücretsiz CoD MW3 ile ilgili bilmeniz gerekenler…

CoD MW3 nasıl ücretsiz oynanır?

10 Kasım 2023'te piyasaya sürülen CoD MW3, çıkışından bu yana oyun dünyasından olumsuz geri dönüşler alıyor. Hayranlarını hayal kırıklığına uğratan yapım, haliyle pek de fazla oynanmıyor. Activision ise yeni sezonla birlikte oyuncu sayısını yükseltmek için ücretsiz CoD MW3 etkinliği başlattı.

Call of Duty'nin resmi X (Twitter) hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre CoD MW3, 8 Nisan'a kadar ücretsiz bir şekilde oynanabilir. Bu süre zarfında oyuncular, çok oyunculu mod içerisindeki 9 farklı harita, 5 çeşit oyun modu ve zombi moduna erişebilecekler. Ancak süre sona erdikten sonra oynamaya devam edebilmek için satın almak gerekeceğini belirtelim.

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CoD MW3'ü ücretsiz oynayabilmek için platform seçenekleri şu şekilde;

Call of Duty Modern Warfare 3 – Steam (PC)

Call of Duty Modern Warfare 3 – Battle.net (PC)

Call of Duty Modern Warfare 3 – Xbox Store (Xbox Konsol)

Call of Duty Modern Warfare 3 – PS Store (PlayStation 4/ 5)

Yukarıdaki linkler üzerinden size uygun platforma ulaşabilir ve "Free Trial" adlı seçeneğe tıklayarak indirme işlemini başlatabilirsiniz.

Call of Duty Modern Warfare 3, Steam üzerinde 69,99 dolara satılıyor. Bu da 2 bin 240 TL'ye tekabül ediyor. Battle.net platformundaki fiyatının ise indirimli birlikte 44,99 dolar olduğunu görüyoruz. Bunuysa bin 440 TL olarak ifade edebiliriz. Bu bağlamda özellikle FPS türünü sevenlerin bu fırsatı gözden geçirmesinde fayda var.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Call of Duty Modern Warfare 3'ü oynayacak mısınız? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.