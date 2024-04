Call of Duty Modern Warfare 3 Ücretsiz Deneme Sürümüne Açıldı

Epic Games Store'da Bu Hafta Ücretsiz Olan Oyunlar

Epic Games Store, her hafta düzenli olarak bir veya birden fazla oyunu ücretsiz hale getiriyor. Bu hafta ise Thief ve The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition oyunları ücretsiz olarak sunuluyor. Oyunları kütüphanenize eklemek için Epic Games Store web sitesine veya masaüstü uygulamasına girip adımları takip etmeniz yeterli. Thief ve The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition oyunlarına normalde Steam üzerinden 2 bin TL'den fazla ödeme yapmanız gerekiyor, ancak Epic Games Store'dan 11 Nisan saat 18.00'e kadar ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Oyunlar sonsuza kadar sizin olacak.