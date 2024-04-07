Call of Duty serisinin en sönük oyunlarından biri olarak değerlendirilen Call of Duty Vanguard 'ın, dudak uçuklatan seviyede satış rakamına ulaştığı ortaya çıktı. Gelin detaylarına hep birlikte göz atalım.
Call of Duty Vanguard, 30 milyon kopya sattı
Bilgi, Roughmint Consulting ile çalışan bir stratejik danışmanın LinkedIn profilinde yer alıyor. Profilde, Activision için "sosyal medya stratejisti" olarak görev aldığı yazan danışmanın, Call of Duty Vanguard için yeni oyuncuları çekmek amacıyla geliştirilen stratejiye katkıda bulunduğu ve bu sayede oyunun 30 milyondan fazla kopya satıldığı belirtiliyor.
Oyun endüstrisindeki bazı kişileri bu satış rakamı şaşırtmış gibi görünüyor zira oyunun eleştirel ve kullanıcılar arasında düşük notlar almasına rağmen bu satış rakamına ulaşması oldukça şaşırtıcı. Bazı Reddit kullanıcıları, internet üzerindeki yorumcuların genellikle benzer düşüncelere sahip olduğunu ve oyun satın alan kitlenin bu yorumcuların dışında olduğunu vurguluyorlar.
Call of Duty serisinin sadık hayran kitlesi, her yıl yeni bir oyunu satın alarak seriyi desteklemeye devam ediyor. Bu da, oyunun eleştirel başarısızlıklara rağmen satışların yüksek olmasının bir nedeni olarak gösteriliyor.
Ancak bazı oyuncular, Vanguard'ın eleştiri aldığı yönlerine dikkat çekiyorlar. Oyunun bölüm tasarımı ve ilerleme sistemi gibi alanlarda hayal kırıklığı yarattığı belirtiliyor. Bununla birlikte Call of Duty'nin geniş kitlelere hitap ettiği ve her yıl yeni bir oyunun piyasaya sürülmesinin, sadık oyuncuların yanı sıra daha geniş bir oyuncu kitlesini çektiği ifade ediliyor.
Yeni Call of Duty ne zaman tanıtılacak?
Bazı yorumcular, oyun endüstrisindeki haberleri takip eden ve büyük çıkışları takip eden oyuncuların sayısının gerçekte çok az olduğunu vurguluyorlar. Çoğu kişinin sadece belirli oyunları (örneğin, Call of Duty, spor oyunları, Grand Theft Auto vb.) satın aldığını ve diğer oyunlara fazla ilgi göstermediğini belirtiyorlar. Bu durum, oyun endüstrisindeki tartışmaların genellikle sınırlı bir kitleyi etkilediği ve genel oyun satışları üzerinde büyük bir etkisi olmadığı anlamına geliyor.
Activision veya ana şirketi Microsoft'tan henüz resmi bir onay gelmemiş olsa da, Vanguard'ın 30 milyondan fazla satış yapması, oyunun başarısını ve Call of Duty serisinin gücünü bir kez daha kanıtlıyor. Bu başarı, gelecekteki Call of Duty oyunlarının ne kadar talep göreceği konusunda da ipuçları sunuyor.
9 Haziran 2024'te Xbox Yaz Tanıtımı'nda yapılacak olan duyurular arasında daha önce dediğimiz gibi yeni Call of Duty oyununun da duyurulması bekleniyor.
Son Dakika › Teknoloji › Call of Duty Vanguard, 30 Milyon Kopya Sattı - Son Dakika
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