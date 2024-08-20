Canlı yayında üç kuruş için yaptığı şov, TikTok fenomeninin sonu oldu

Teknoloji

Son dönemlerde birçok kişinin erişim engeli getirilmesini istediği TikTok'ta takipçilerinden hediye almak için su deposuna giren fenomen, feci şekilde hayatını kaybetti.

"İKİ KURUŞ İÇİN CANLARINI VERİYORLAR"

Su deposuna sıkışan ve uzun uğraşlarına rağmen sıkıştığı yerden çıkamayan fenomenin görüntüleri kısa sürede sosyal medyanın da gündemine oturdu. Videonun altına "Şu platformun kapanması için daha ne yapılmalı?", "Şimdi ünlü olmanın mükafatını öbür tarafta verirler", "Kafayı yediler iyice", "Akılsızca bir ölüm", "Kolay para sadece fare kapanında olur", "2 kuruş için canlarını veriyorlar" şeklinde yorumlar yapıldı.