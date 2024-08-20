Canlı yayında üç kuruş için yaptığı şov, TikTok fenomeninin sonu oldu - Son Dakika
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Teknoloji

Canlı yayında üç kuruş için yaptığı şov, TikTok fenomeninin sonu oldu

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Son dönemlerde paylaşılan içeriklerden dolayı eleştiri oklarını üzerine çeken TikTok, bu kez bir fenomenin ölüm haberiyle gündeme geldi. Canlı yayın açarak takipçilerinden para talep eden fenomen, girdiği su deposunda sıkışarak boğuldu.

20.08.2024 17:04  Güncelleme: 17:09
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Son dönemlerde birçok kişinin erişim engeli getirilmesini istediği TikTok'ta takipçilerinden hediye almak için su deposuna giren fenomen, feci şekilde hayatını kaybetti.

"İKİ KURUŞ İÇİN CANLARINI VERİYORLAR"

Su deposuna sıkışan ve uzun uğraşlarına rağmen sıkıştığı yerden çıkamayan fenomenin görüntüleri kısa sürede sosyal medyanın da gündemine oturdu. Videonun altına "Şu platformun kapanması için daha ne yapılmalı?", "Şimdi ünlü olmanın mükafatını öbür tarafta verirler", "Kafayı yediler iyice", "Akılsızca bir ölüm", "Kolay para sadece fare kapanında olur", "2 kuruş için canlarını veriyorlar" şeklinde yorumlar yapıldı.

Canlı yayında üç kuruş için yaptığı şov, TikTok fenomeninin sonu oldu

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Son Dakika Teknoloji Canlı yayında üç kuruş için yaptığı şov, TikTok fenomeninin sonu oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • ferhat eser: tiktoka giren direk cehenneme 76 23 Yanıtla
    Bu Kim: ferhat senin tiktok hesabin ismi ne 2 4
  • Emir Kozcu: Uçmağa vardı darısı diğer dilencilere:)) 85 1 Yanıtla
  • Serdar Erişen: Darısı bızımkılerın başına 80 4 Yanıtla
  • Mükerrem Kılıç: Gelen parayla pamuk alır tıkarlar 76 2 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Tiktok Kaldırılsın da benden herkese çayyy 63 5 Yanıtla
  • Haluk Akkaya: Bana pek boguldu gibi gelmedi en son elini kaldırıyordu 23 2 Yanıtla
  • Alper Çelik: Elleme iyi oldu 18 2 Yanıtla
  • Ali boz: toplanan parayla kefen alınır şimdi 16 2 Yanıtla
  • Aydın Yılmaz: 30sn.de adam boğulmaz bana kalırsa para toplamak için yapılmış bir video devamı yok 11 0 Yanıtla
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