Casper'dan Annelere Teknolojik Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Casper'dan Annelere Teknolojik Destek

Casper\'dan Annelere Teknolojik Destek
06.05.2026 00:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Casper, annelere yönelik PAD H10 tablet serisi ve Nirvana S100 ile üretkenliği artıran çözümler sunuyor.

Casper, hem günlük hayatı kolaylaştıran hem de üretkenliği artıran PAD H10 tablet serisi ve Nirvana S100 modelleri ile zamanı verimli kullanmak isteyen anneler için teknolojik hediye alternatifi sunuyor.

Günlük temponun içinde üretkenliğini koruyan ve çoklu rolleri yöneten anneler için teknoloji, en güçlü destekçiye dönüşüyor. Casper, Casper PAD H10 serisi ve Nirvana S100 modelleriyle mobiliteyi, şıklığı ve yüksek performansı buluşturarak annelerin yaşamını kolaylaştıran çözümler sunuyor.

Günün her anında yanında: Casper PAD H10 Pro

Gün boyu farklı sorumluluklar arasında geçiş yapan anneler için taşınabilir cihazlar büyük avantaj sunuyor. Casper PAD H10 Pro, 12.6 inç OLED ekranı, ince ve hafif tasarımıyla konfor sağlarken, kalem ve klavye desteğiyle not almaktan içerik üretmeye kadar tüm ihtiyaçları tek cihazda karşılamayı hedefliyor.

Yüksek çözünürlüğü ve canlı renkleriyle iş ve eğlence deneyimini yukarı taşıyan Casper PAD H10 Pro, pratik yapısıyla annelerin hayatını kolaylaştıran güçlü bir yardımcıya dönüşüyor.

Şıklık ve performans bir arada: Nirvana S100

Yoğun temposunu güçlü bir cihazla yönetmek isteyen anneler için Nirvana S100, performansı zarafetle buluşturuyor. 16" geniş ekranı ve yüksek parlaklık seviyesiyle konforlu bir kullanım sağlarken, güçlü donanımıyla çoklu görevlerde akıcı bir deneyim sunuyor.

Microsoft Copilot tuşuyla yapay zekayı tek dokunuşla erişilebilir kılan Nirvana S100, iş süreçlerini hızlandırıyor. Parmak izi okuyucu ve aydınlatmalı klavye gibi özellikleriyle güvenliği ve konforu birleştiriyor. Alüminyum tasarımı ise estetik ve dayanıklılığı bir araya getiriyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Casper'dan Annelere Teknolojik Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 01:25:18. #7.12#
SON DAKİKA: Casper'dan Annelere Teknolojik Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.