CD Projekt Red, The Witcher 4: Polaris için çalışmalara odaklandı

Teknoloji

CD Projekt Red, geliştirme çalışmalarının büyük bir kısmını yeni The Witcher yapımına ayırdığını açıkladı. Cyberpunk 2077'nin son aşamasını tamamlayan şirket, kaynaklarını bir diğer büyük projesi olan The Witcher 4: Polaris'e aktardı.

The Witcher 4: Polaris geliştirmesi hızlandı

Polonyalı stüdyo, yayınladığı son finansal raporda çalışmalarına değindi. Mevcut projelerinin durumu hakkında güncelleme paylaşan CD Projekt, bünyesinde 600'den fazla geliştiriciye sahip olduğunu söyledi. Bunların 400'den fazlasının ise kod adı Polaris olan sonraki Witcher oyununa atandığını açıkladı.

Bu rakam, sadece birkaç ay öncesine kıyasla önemli bir artışı temsil ediyor. Kasım ayında CD Projekt, geliştiricilerinin neredeyse yarısını Polaris'e odaklandığını açıklamıştı. Son rakamlar ise Witcher 4 ekibinin, toplam geliştiricilerin yüzde 64'ünden fazlasına ulaştığını gösteriyor.

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CD Projekt, Cyberpunk 2077 için çalışan ekibin büyük bir kısmının The Witcher 4'e geçtiğini doğruladı. Bu da stüdyonun, yeni Witcher oyununun geliştirmesinde bir sonraki aşamaya geçildiğini gösteriyor. Şirketin yol haritasındaki bir diğer büyük oyun Polaris olacak gibi duruyor.

Polaris ile ilgili ayrıntılar henüz bilinmese de, Unreal Engine 5 kullanılarak geliştiriliyor. Ayrıca önceki Witcher oyunlarını derinliğini ve hikaye kapsamını aşmayı hedefleyecek. CD Projekt, projenin halen ön yapım aşamasında olduğunu, çıkış aralığının ise en erken 2025 sonu olabileceğini söyledi.

400 kişilik geliştirici ekibi, Wild Hunt'ın başarısından sonra sevilen serinin daha da büyümesini sağlayabilir. Bu, CD Projekt için The Witcher 4'ün açıkça öncelik olduğunu gösteriyor.