Çelik Kanatlar, TEKNOFEST Güneydoğu'da eş zamanlı hava ve kara operasyonu gösterdi - Son Dakika
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Çelik Kanatlar, TEKNOFEST Güneydoğu'da eş zamanlı hava ve kara operasyonu gösterdi

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Çelik Kanatlar, TEKNOFEST Güneydoğu\'da eş zamanlı hava ve kara operasyonu gösterdi
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Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Çelik Kanatlar komando ekibi, TEKNOFEST Güneydoğu'da Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda eş zamanlı hava ve kara operasyonu gösterisi yaptı. Gösteride Bayraktar TB3 ile S-70 ve CH-47 helikopterleri görev aldı; festival 4 Ekim'e kadar sürecek.

Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı "Çelik Kanatlar" komando ekibi, TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında operasyon gösterisi yaptı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ikinci gün etkinlikleriyle sürüyor.

Festival kapsamında "Çelik Kanatlar" komando ekibi, eş zamanlı hem havadan hem karadan operasyon gösterisi gerçekleştirdi.

Komandoların gösterisinde Bayraktar TB3 ile S-70 ve CH-47 helikopterleri de görev aldı.

Operasyon senaryosunda ön birlikler helikopterle alana indirme yaptı. Helikopterden çıkan motosikletli komandolar bölgede keşif faaliyeti gerçekleştirirken, keskin nişancılar stratejik noktalarda konuşlanarak çevre güvenliğini sağladı. Daha sonra S-70 ve CH-47 helikopterleriyle bölgeye indirilen komandolar operasyon gerçekleştirdi.

Hava araçları ile kara birliklerinin koordineli hareket ettiği gösteri, festival alanındaki ziyaretçiler tarafından ilgiyle takip edildi.

TEKNOFEST Güneydoğu, 4 Ekim'e kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Kaynak: AA
Şanlıurfa GAP HavalimanıTeknofestTeknolojiFestivalKomandoGüncelSon Dakika

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